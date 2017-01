Els Reis Mags de l’Orient fan la seua primera parada a l’Alcúdia

Melcior, Gaspar i Baltasar visitaren els més menuts i els més majors. Començant per l’Escola de Nadal, seguit del centre SENAD i finalment el Centre de Dia.

Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient junt als voluntaris de la Creu Roja l’Alcúdia han fet la primera parada a alguns centres de l’Alcúdia per visitar des de els més menudets fins als més majors que es troben a aquests centres.

La primera parada va ser a l’Escola de Nadal, en la Ludoteca Municipal, on Melcior, Gaspar i Baltasar van conèixer els més menudets. A més, van passar una estona amb ells escoltant quins eren els presents que els agradaria que els dugueren la nit més màgica i esperada de l’any, la nit del dia 5.

La segona parada en les visites de Ses Majestats va ser el centre SENAD. Els Reis Mags de l’Orient estigueren amb tots els xiquets i xiquetes d’aquest centre fent-los entrega d’un regalet a cadascun d’ells.

Per a finalitzar el recorregut, Melcior, Gaspar i Baltasar van anar a veure als majors del Centre de Dia, on no sols els Reis Mags aconseguiren sorprendre amb la seua visita i amb els seus presents. Els majors els van escriure una carta i els feren entrega d’unes felicitacions nadalenques que ells mateixa havien fet.

Com cada any aquest tipus d’idees aconsegueixen eixir endavant gràcies a la dedicació dels voluntaris de la Creu Roja l’Alcúdia i al suport que els presta l’Ajuntament en aquest tipus de iniciatives.