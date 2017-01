L’Ajuntament d’Almussafes instal•larà làmpades de tecnologia LED en tot el casc urbà

El consistori municipal completa la segona fase de renovació de la totalitat de l’enllumenat públic

La substitució dels antics fanals per altres de tecnologia LED ha suposat, durant l’exercici 2016, un estalvi de 321.000 euros

Rondes de circumval•lació, zones verdes i vies urbanes han vist renovades les seues lluminàries gràcies al sistema LED, que millora la seua eficiència energètica

Almussafes, a 5 de gener del 2017. Almussafes acaba d’executar tres projectes urbanístics de gran envergadura, amb una vida superior a cinc anys, a fi de millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat en el municipi. Es tracta de tres actuacions integrades en el paquet d’onze inversions financerament sostenibles triades per l’executiu local després de valorar les inquietuds ciutadanes i sufragades amb el superàvit de l’any 2015. En concret, estes intervencions ja completades comprenen les obres de renovació de l’enllumenat públic dels parcs Pontet i de la Constitució, la substitució de lluminàries per tecnologia LED en les rondes de la població i el canvi de llums per plaques LED en l’enllumenat públic del municipi. Les obres ascendixen a un pressupost total de quasi 93.000 euros i es troben dins del Pla d’Eficiència Energètica, que incorpora la instal•lació de plaques LED en tot el nucli urbà i en les zones verdes, i la primera fase de les quals va concloure amb èxit en 2015.

El consistori d’Almussafes va liquidar el pressupost del 2015 amb un romanent de 3,95 milions d’euros. La continuïtat del Pla d’Eficiència Energètica s’emmarca en els onze projectes financerament sostenibles que s’estan desenvolupant amb fons d’este superàvit. Almussafes aposta per l’eficiència energètica i, per això, està desenrotllant la instal•lació de llums LED en la totalitat del municipi.

Els principals objectius que pretén aconseguir l’executiu local per mitjà de la generalització dels sistemes d’enllumenat públic LED en el nucli urbà són la reducció del consum, l’eficiència energètica, l’estalvi econòmic, la disminució de la contaminació lumínica i la millora de les xarxes d’il•luminació en conjunt. Al tancament de 2016, l’estalvi en factures de la llum urbana per a les arques municipals registrat per la substitució dels antics sistemes d’il•luminació, duta a terme en la primera fase del Pla d’Instal•lació de llums LED, se situava en els 321.000 euros.

De les tres obres que acaben d’executar-se, amb un cost global de quasi 93.000 euros, destaca la substitució de les velles lluminàries de vapor de sodi per altres dotades de tecnologia LED en les rondes de circumval•lació d’Almussafes. Segons explica el regidor d’Urbanisme, Andrés López, la transformació de l’enllumenat perimetral de la localitat ha suposat un gran estalvi, una temperatura de color distinta i, sobretot, un canvi radical en el funcionament omnidireccional de la llum.

“Ara, la projecció zenital de la llum aprofita la totalitat de la tecnologia d’il•luminació LED, quan abans només s’utilitzava el 50% del potencial”, assegura. El pressupost d’este projecte ha ascendit a 49.000 euros.

Pel fet que el nivell lumínic aconseguit en algunes vies públiques no era el desitjat, la segona actuació duta a terme ha comportat l’adquisició de noves lluminàries, per un valor de 50.000 euros, per a abastir el nucli urbà, millorar la seguretat en els carrers i reforçar la intensitat de la llum. Les obres de substitució de llums LED per plaques LED en el sistema d’enllumenat públic d’Almussafes han tingut un cost de quasi 24.400 euros.

“Algunes vies públiques no eren prou segures per als ciutadans a causa de l’escassetat de llum, per la qual cosa havíem de treballar amb rapidesa”, destaca López.

L’última d’estes tres intervencions ja completades ha sigut la renovació de l’enllumenat públic de dos zones verdes del poble, el parc Pontet i el de la Constitució. Esta obra, consistent en la substitució dels antics i obsolets fanals de més de 30 anys, ha comportat una despesa de 19.500 euros. Les noves lluminàries, de tipologia cònica, tenen tres metres d’alçària i estan fabricades amb polièster reforçat amb fibra de vidre en color blanc.

Mentre que el parc de la Constitució ha sigut dotat amb set nous fanals, en el parc Pontet s’han disposat 13. “Des del consistori municipal mantindrem esta línia d’eficiència energètica en la resta de parcs, jardins i zones verdes”, apunta l’edil d’Urbanisme.

Amb vista al futur, l’executiu local pretén instal•lar un sistema d’il•luminació LED en el parc industrial Juan Carlos I. Estos treballs començaran en 2018, una vegada finalitzen totes les obres de renovació i substitució de l’enllumenat públic en el nucli urbà, de les que tan sols resta l’execució d’un 35%. Segons comenta López, les noves lluminàries del polígon estaran equipades amb un sensor LED que indicarà la intensitat de la llum durant el dia i, així mateix, regularà el seu consum.

“Ja que Almussafes ha sigut reconeguda recentment com a Ciutat de la Ciència i la Innovació, volem aprofitar una de les inversions europees que, com a ciutat intel•ligent, ens possibilita reemplaçar els fanals del parc industrial per a continuar apostant per la sostenibilitat, l’eficiència i l’estalvi energètic”, sosté.

D’altra banda, també s’està apostant per l’eficiència energètica en els edificis públics d’Almussafes. De fet, en setembre del 2015 van finalitzar els treballs de renovació de l’enllumenat de la pista polivalent del pavelló poliesportiu municipal, que va passar a ser de tecnologia LED. L’Ajuntament va sufragar el 20 per cent del cost global d’esta intervenció, inclosa en el Pla d’Eficiència Energètica en Il•luminació de Tecnologia LED (PEEITL) de la Diputació de València.