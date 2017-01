L’equip de govern desprecia a M+S Algemesí ocultant-li actes corporatius de Reis

Ens han ocultat que aquest matí s’acompanyaria als Reis a visitar el Centre de Dia i la Residència de Majors. ens hem assabentat pel facebook d’actes que no figuren en agenda.

Tenim una alcaldessa i un equip de govern que no saben estar a l’altura de les circumstàncies i que són incapaços de guardar ni la més mínima educació protocol·lària. Resulta lamentable, però aquestes qüestions l’anterior equip de govern les cuidava sempre; l’actual no. Fa poc més d’una hora ens hem assabentat, primer pel facebook de l’alcaldessa i després ja pel facebook institucional, que l’ajuntament, o almenys l’equip de govern, ha realitzat una visita al Centre de Dia i a la Residència de Major per acompanyar a Ses Majestats els Reis d’Orient i portar uns regals als residents.

Habitualment se’ns informava d’aquest tipus d’actes per tal que tota la corporació estiguera representada. Enguany, però, no ha estat així, i ningú ens ha informat que anava a realitzar-se aquesta visita, amb la qual cosa no hem pogut assistir cap membre del Grup Municipal, donant doncs la imatge que no estem amb els nostres malalts ni amb els nostres majors. Evidentment la senyora alcaldessa ha aprofitat oportunament l’ocasió. De fet resulta curiós, i preocupant, que la informació i la foto sobre la visita haja estat publicada en la seua pàgina personal com a política -no oficial de la institució-, i mitja hora després en la pàgina institucional de l’ajuntament, quan en tot cas l’ordre deuria ser al revés. Queda doncs clara la intencionalitat de “l’oblit”.

No cal dir que no es pot “ningunejar” d’aquesta manera a una part de la voluntat popular. El caos s’ha instal·lat ja en la gestió municipal i és lamentable la manca de comunicació i sensibilitat. En l’agenda que rebérem la setmana passada per al dia de hui sols s’indica la cavalcada de les 19 hores. No s’indica, com altres anys, la visita a la Residència i al Centre de Dia, raó per la qual pensàvem que s’havia anul·lat, trobant-nos amb la desagradable sorpresa que s’ha fet sense que ningú ens avise. Sembla ser que no ens podem fiar ni de l’agenda oficial que ens envien. O que la utilitzen políticament per enganyar-nos. Igualment tampoc ningú ens ha avisat que es farà a les 18 hores un altra cavalcada organitzada per l’ajuntament en el barri del Raval. Evidentment els protagonistes d’aquest dia són els Reis i els xiquets, i no volem estar present en cap acte on no pertoque estar als polítics, però tampoc podem consentir que no se’ns informe almenys d’actes institucionals com a representants de la voluntat que som; i això s’està fent.

La improvisació amb que actua aquest equip de govern és increïble, ja que a la pregunta que se li va fer a l’alcadessa el dia 2 de gener sobre els actes que es feien per a hui va dir que sols estaven el que indicava el cartell inicial -recepció ambaixadors dia 4 i cavalcada de les 19 hores dia 5-. Ni tan sols va ser per a indicar que hi hauria un altra cavalcada, cosa que feren pública hores després. Ja no ens podem fiar de la paraula directa de l’alcaldessa, ni entenem que açò siga cap oblit sinó més bé una ocultació.

Des des M+S ALGEMESÍ no podem més que manifestar el nostre malestar pel maltracte protocol·lari a que ens sotmet aquest equip de govern caracteritzat per la improvisació i la falta de transparència i comunicació de les seues decisions. No costava res, informar-nos, encara que fos a última hora, d’aquestes visites institucionals, en les quals ens haguera agradat estar. Sembla ser, però, que l’equip de govern recorre a subterfugis deshonestos per a minar la imatge dels partits que no estem al govern i quedar ell com l’únic que s’interessa per determinats col·lectius. No ens val que ha estat un oblit, perquè ells cobren per fer bé les coses, i si no saben fer-les que abandonen els govern. A un partit que et facilita l’accés a l’alcaldia i al govern no se’l pot tractar així.