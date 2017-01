Julio Llamas, músic, autor i professor d’Almussafes, presenta el seu últim llibre al Centre Cultural

“Los enflaquecidos” és el títol de l’obra, que es donarà a conéixer divendres que ve, a les 20 hores, a la sala de conferències de la Casa de la Cultura

La novel•la, inspirada pels clàssics de la literatura universal, atrapa amb el ric món interior del seu protagonista i està dirigida al públic adult i juvenil

Almussafes, a 16 de gener del 2017. El divendres que ve, 20 de gener, a les 20 hores de la vesprada, la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes acollirà l’acte de presentació pública del llibre del músic, professor i autor local, Julio Llamas, “Los enflaquecidos”, a càrrec del mateix escriptor i veí de la localitat. La regidora de Cultura, Teresa Iborra, assistirà a la cerimònia, que comptarà amb un intèrpret de llenguatge de signes i tindrà accés gratuït.

Julio Llamas Rodríguez és un almussafeny polifacètic. Encara que la seua carrera professional està protagonitzada per un intens i llarg recorregut en l’àmbit musical i docent, la seua passió per la lectura i les grans històries dels genis de la literatura universal l’ha introduït en l’univers de l’escriptura i la narració, camp en què des dels huit anys també destaca amb escreix.

Llamas, que ha publicat articles pedagògics, didàctics i de musicoteràpia, alguns d’ells arreplegats en populars revistes com Eufonía i ArtsEduca, ha escrit altres títols, com “Tres historias y tres microrrelatos sorprendentes de música y músicos”, que també va presentar a Almussafes. En esta ocasió, divendres que ve, a les 20 hores de la vesprada, l’autor donarà a conéixer, acompanyat per un intèrpret de llengua de signes, “Los enflaquecidos”, acte que tindrà lloc a la sala de conferències del Centre Cultural.

Es tracta d’una història magnífica protagonitzada per Hugo, un pianista amb un potent món interior que, cansat i angoixat per la seua gira musical nord-americana, decidix retirar-se un temps a la seua casa de la muntanya. No obstant això, estes aparents vacances no seran del tot idíl•liques, perquè durant la seua estada el músic es trobarà amb uns estranys éssers cadavèrics: “los enflaquecidos”.

Inspirada pels brillants clàssics de la literatura universal, com Stevenson, Poe, Lovecraft o Richard Matheson, esta novel•la, publicada per l’editorial Círculo Rojo, ha requerit tres anys d’intens treball i dedicació per part de Llamas. “L’obra va dirigida principalment a un públic adult, però els adolescents la poden llegir perfectament”, afirma. “Els lectors trobaran una història de misteri, amb pinzellades de ciència-ficció i de terror, que els mantindrà en suspens fins al final d’un llibre on res és el que sembla”.

Llamas, que de xiquet es va amarar de les extraordinàries aventures de Twain, Melville, Verne o Asimov, entre d’altres, va estudiar Magisteri a la Universitat de València, Música al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo i Musicoteràpia a la Facultat de Psicologia de la UCV. A més, posseïx estudis en Antropologia Social i Cultural per la UNED. Així mateix, el músic d’Almussafes ha exercit com a professor i tutor en distints centres de Primària i Secundària i ha sigut seleccionat per la UJI com a docent associat. D’altra banda, Llamas és també preparador dels professors que pretenen accedir al cos de mestres. Malgrat tindre una intensa i ajustada agenda, l’escriptor dedica el seu temps lliure a cultivar les seues grans passions: viatjar, llegir, anar al teatre i veure pel•lícules al cinema.