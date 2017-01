Els joves suecans participants al programa PICE obtenen la seua titulació

L’objectiu d’este programa impulsat a Sueca pel consistori en col·laboració amb la Cambra de Comerç és afavorir la inserció dels joves al món laboral

Sueca, 16/01/2017.L’Ajuntament de Sueca ha lliurat este dilluns els diplomes acreditatius als 30 joves que han participat en el Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), circumscrit dins del denominat Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que ha estat possible per l’actuació de la Cambra de Comerç en col·laboració amb el consistori. L’alcaldessa, Raquel Tamarit, junt amb la regidora de l’Agència de Desenvolupament Local, Isabel Jiménez i el regidor d’Educació, Vicent Baldoví, han estat els encarregats de lliurar les corresponents titulacions.

La regidora titular de l’Agència de Desenvolupament Local, Isabel Jiménez, ha agraït “la transversalitat d’esta iniciativa, que ha estat possible sobretot per la participació i la implicació dels diferents agents socials com Càritas, el Casal Jove, els diferents centres educatius, la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives, el Consell de la Joventut, el Col·legi d’Educació Especial Miquel Burguera i l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Sueca”. També, Jiménez ha donat l’enhorabona a tots els participants i ha recalcat que “la intenció d’esta Regidoria és no aturar-se ací, sinó en pròximes dates poder fer una nova edició”.

L’objectiu d’este programa és la millora de la qualificació professional dels joves i la seua inserció en el mercat laboral. Els destinataris havien de ser menors de 30 anys, estar inscrits al SERVEF, i no estar cursant cap tipus d’educació reglada. En total s’han realitzat 125 hores dividides en tres mòduls: Anglès, Ocupabilitat i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a més de realitzar les pràctiques en l’especialitat.

El curs, que ha estat impartit a la Ludoteca Municipal, ha estat finalitzat amb èxit per 30 dels 50 alumnes inscrits en l’acció formativa. Un total de 17 alumnes van finalitzar amb èxit tots els mòduls de la primera edició del curs d’activitats d’Auxiliar de Comerç. I en la segona edició del curs, 6 alumnes han obtingut esta mateixa titulació, mentre que altres 7, que requerien d’una atenció especialitzada, han obtingut l’especialitat de reponedor de magatzem. La realització d’esta edició ha suposat un esforç important tant per al consistori, que ha assumit les despeses dels trasllats dels joves amb necessitats especials fins al lloc on s’ha realitzat el període de pràctiques a València, com per a la Cambra de Comerç, que ha facilitat una instal·lació especial, atenent les necessitats d’estos alumnes, perquè completaren la seua formació pràctica.