L’Ajuntament de l’Alcúdia posa en marxa el protocol per atendre a possibles afectats per l’onada de fred

Les previsions de fred intens per als pròxims dies i fins i tot la possibilitat de neu en el casc urbà per al dijous 19 de febrer han dut a l’Ajuntament a posar en marxa el protocol d’atenció a persones en situació de risc. Segons ha explicat l’Alcalde, Andreu Salom “s’han coordinat les àrees de Serveis Socials de l’Ajuntament i la Policia Local i, també, hem contactat amb l’agrupació local de Creu Roja”.

L’Alcalde ha informat que “demanem als veïns i veïnes que en cas que detecten a alguna persona bé en el carrer o bé en vivendes o cases de camp que no estiguen en unes mínimes condicions d’habitabilitat que contacten amb la Policia Local”. Segons han explicat des de l’Ajuntament, els agents de servei també estaran atents per si observen a alguna persona en situació de risc. Si es dona el cas, immediatament s’actuarà amb els kits d’emergència que ha facilitat Creu Roja i els Serveis Socials de l’Ajuntament habilitaran un refugi segur.

“Tot i que segons les previsions de la Policia Local no esperem incidències, hem volgut ser previsors per evitar desgràcies personals. Estarem atents i preparats per actuar immediatament si és necessari” ha afegit Salom.