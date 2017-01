L’Ajuntament de Carcaixent posa en funcionament un servei online d’enquestes

La primera enquesta vol saber a què volen, els veïns i les veïnes, que es dediquen les inversions i polítiques de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Carcaixent ha convocat una enquesta ciutadana en línia per a conéixer cap a on volen, els veïns i les veïnes, que s’orienten els esforços i les inversions municipals en els pròxims anys. Amb esta iniciativa, el consistori pretén impulsar la participació dels veïns de Carcaixent en la presa de decisions del govern municipal i augmentar-ne la implicació en la realitat política i social de la localitat.

L’enquesta estarà activa del 17 al 23 de gener en la web municipal i en l’APP de l’Ajuntament. Davant la pregunta «Cap on vols que s’orienten les inversions i polítiques municipals en els pròxims anys?», s’ofereixen cinc possibles respostes i se n’ha de triar una. Les opcions proposades serien construir més zones verdes, defensa del patrimoni, facilitar l’activitat comercial, millorar les instal·lacions municipals i la seua accessibilitat o l’augment de serveis per part de l’administració.

Natxo Escandell, regidor de Transparència i Participació, ha destacat la importància d’esta primera enquesta per a «prendre el pols a la ciutadania» i conéixer quines són les seues inquietuds i preocupacions. «Creiem que esta iniciativa és un bon exercici d’educació democràtica que ens ha de servir per fer veure a veïns i veïnes que ells són els qui han de decidir el futur del seu Carcaixent i que s’han d’implicar activament en la realitat que els envolta». El regidor també ha afegit que en un futur s’espera fer votacions vinculants, habilitant llocs de votació presencial per tal de garantir el dret de participació a tota la ciutadania.