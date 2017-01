Carcaixent celebra el Dia de la Mediació amb tallers i una jornada de portes obertes

El Servei de Mediació de l’Ajuntament de Carcaixent ha organitzat tallers i una jornada de portes obertes per a commemorar el 21 de gener, Dia de la Mediació

El dia 21 de gener se celebra el Dia Internacional de la Mediació i, per a commemorar esta data, el Servei de Mediació de l’Ajuntament de Carcaixent ha organitzat dos xarrades que s’impartiran durant el mes de gener, així com una campanya de difusió i una jornada de portes obertes que es realitzarà el dimecres 18 al matí. D’esta manera, qualsevol persona interessada en els processos de mediació podrà acudir a l’oficina a informar-se’n sense necessitat de sol•licitar cita prèvia.

El primer dels tallers, «Comunicar sense cansar-te: gestió eficient de conflictes familiars», pensat per a famílies, va tindre lloc el passat dijous amb un important èxit de participació. Per altra banda, l’altre taller programat, «Espais de diàleg veïnal: gestió d’associacions», està orientat al món associatiu i se celebrarà el dimecres 25 de gener. En este segon taller es treballaran conceptes com ara l’individualisme, l’agrupació o la comunitat, a més dels tipus d’associacionisme i filosofia de gestió.

Carcaixent és un dels municipis pioners en la posada en marxa d’un Servei de Mediació, i, des de la seua obertura al públic al mes de maig de l’any passat, al voltant d’un centenar de veïns ja han estat atesos i informats des del Servei. La mediació genera un espai de diàleg, on les persones immerses en un conflicte poden acudir de manera voluntària a resoldre’l amb el suport d’una figura imparcial i neutral, el mediador. L’objectiu del procés és que les parts arriben a un acord beneficiós per a les dos. Per tant, qualsevol veí que tinga un conflicte en l’àmbit veïnal o familiar pot acudir al Servei de Mediació de l’Ajuntament de Carcaixent a informar-se’n del funcionament i sol•licitar la prestació del servei de forma totalment gratuïta.

Teresa Oliver, regidora de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Carcaixent, incideix en la importància d’informar i fer difusió de la Mediació per a contribuir a la creació de cultura del diàleg i de l’acord, i millorar així la convivència al municipi. «És per això –ha explicat- que, a banda d’oferir el servei, és important organitzar activitats complementàries que eduquen la ciutadania en la resolució de conflictes a través del diàleg de forma que tinguen sempre al seu abast respostes eficients, ràpides i adaptades a les seues necessitats».