L’Ajuntament d’Algemesí millora l’avinguda del Ferrocarril

L’Ajuntament d’Algemesí ja ha adjudicat l’actuació per a condicionar i millorar l’avinguda del Ferrocarril. Un projecte d’al voltant de 40.000 euros que durà a terme Aglomerados Los Serranos i els treballs dels quals s’iniciaran en breu.

L’actuació va encaminada a millorar la seguretat vial, l’accessibilitat i la funcionalitat d’aquesta via urbana en el tram comprès entre el carrer Alcaduf i l’avinguda de Guadassuar.

L’avinguda del Ferrocarril es troba encaixonada per nombrosos magatzems dedicats a labors industrials en la seua zona occidental i per una zona de vies dedicada a la càrrega i descàrrega de combois ferroviaris en la seua zona oriental actualment en desús. Per tant, es veu sotmesa a un important trànsit de vehicles pesats.

La majoria de les actuacions realitzades han sigut de caràcter superficial. Es pretén ara el condicionament del ferm a través de dues actuacions ja que la deterioració no és homogeni.

D’una banda, en els dos carrils destinats a la circulació en sentit cap al carrer Alcaduf la solució passa per una actuació integral mentre en el carril amb sentit a l’Avinguda de Guadassuar les labors seran menors a causa de l’esgotament superficial.

L’actuació també suposarà una millora en el drenatge per a evitar problemes de filtració. Està previst que les obres s’inicien abans que acabe el mes de gener.