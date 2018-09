8 de les Columnes del Mercat Colón han sigut intervingudes per artistes de prestigi

Connect on Linked in

La temàtica que acullen les columnes és l’alimentació

L’exposició ‘Les columnes de Colón’, una iniciativa interdisciplinària en la qual diversos artistes, artesans i dissenyadors han intervingut en 8 columnes del soterrani del Mercat Colón, estarà oberta al públic fins el mes de gener. En la seua presentació han participat hui el president D’AUMSA i regidor delegat de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià; el president de l’Associació de Comerciants del Mercat Colón, Steve Anderson, i alguns dels artistes participants i membres de l’associació.

Les diferents composicions formen una exposició d’art en les quals conviuen diferents branques artístiques, buscant una similitud entre elles a través de diferents disciplines de les belles arts. Les diferents obres compartixen la temàtica de l’alimentació, Sarrià ha explicat que «esta tematització de les columnes del soterrani, que cal remarcar que és una actuació efímera, permet que diversos artistes desenvolupen unes propostes relacionades amb el propi sentit del mercat, com un mercat gourmet, relacionades amb l’alimentació». Entre elles hi ha temes com l’horta, els agricultors, la dieta mediterrània, l’alimentació sostenible, etc.

Els autors que intervenen les diferents columnes, a més dels patrocinadors del mercat, són: Conca & Marzal, l’empresa de disseny gràfic; Zedre Art Mural, associació d’intervenció i art urbà; Jose Piñero, dissenyador d’interiors i creador d’objectes per a restauració; Manolo Martín, artista faller i creador de grans volums; Coté Escrivá, dissenyador i il·lustrador i Arquicostura, amb Raquel Rodrigo i el seu particular Street art.