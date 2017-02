La demora mitjana quirúrgica a Alzira és de més de 2 mesos menys que en resta d’hospitals públics: 51 dies davant 115.

Balanç d’activitat assistencial a desembre de 2016, segons dades de la Conselleria de Sanitat Universal. Els pacients de La Ribera han esperat 64 dies menys de mitjana per ser operats que els de la resta d’hospitals públics ·

Especialitats quirúrgiques d’alta complexitat com Cirurgia Cardíaca o Cirurgia Toràcica, han tingut al desembre demores quirúrgiques inferiors als 30 dies.

El rendiment de quiròfans a Alzira és més gran que en la mitjana dels altres hospitals públics.

Alzira (02.02.17).- Els pacients de l’Hospital Universitari de La Ribera han esperat una mitjana de 64 dies menys (més de dos mesos menys) que els pacients de la resta d’hospitals públics de la Comunitat Valenciana, per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, segons les dades oficials de l’últim tall de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública corresponents a desembre de 2016, facilitades esta setmana per la consellera Carmen Montón.

Així, la demora quirúrgica mitjana dels hospitals públics de la Comunitat ha estat de 115 dies, mentre que la demora mitjana a l’Hospital públic d’Alzira ha estat de 51 dies. I Especialitats quirúrgiques com cirurgia cardíaca, cirurgia toràcica han tingut demores inferiors a 30 dies. Estes dades demostren que el model de concessió sanitària, a més de ser més eficient per a l’Administració Pública -un 21% d’estalvi segons una recent auditoria del Síndic de Comptes- també és més avantatjós per al ciutadà, en tenir menys llistes d’espera i demores en l’atenció, que en els hospitals de gestió pública directa.

Això és possible perquè la gestió privada permet introduir en el sistema sanitari públic eines que faciliten la planificació de l’activitat; una completa cartera de serveis amb especialitats de referència pròpies d’un gran hospital general com Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Toràcica i Neurocirurgia, entre d’altres; l’amplitud d’horaris mantenint l’activitat quirúrgica de dilluns a divendres, en horari de matí i vesprada, i els dissabtes al matí, i la potenciació de la cirurgia major ambulatòria (CMA) o Cirurgia Sense Ingrés, un factor clau a nivell europeu en la gestió moderna d’hospitals.

4 i 5 mesos menys d’espera en Neurocirurgia i Cirurgia Vascular Cal assenyalar, a més, que especialitats com Neurocirurgia i Cirurgia Vascular, els pacients de La Ribera han esperat entre 4 i 5 mesos menys de mitjana que la resta de pacients de la Comunitat Valenciana. Així, en Cirurgia Vascular, els pacients de La Ribera han esperat 49 dies enfront dels 207 dies de mitjana de la Comunitat Valenciana, i en Neurocirurgia, 42 dies enfront dels 168 dies de la resta d’hospitals públics. Igualment destacables són les demores en Cirurgia Pediàtrica, amb una mitjana d’espera de 46 dies a l’Hospital d’Alzira enfront dels 140 dies de la resta d’hospitals públics, o en Cirurgia Plàstica, amb 51 dies d’espera mitjana enfront dels 133 dies de la Comunitat Valenciana.

Des de l’any passat i seguint les pautes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l’Hospital de La Ribera està fent públics talls trimestrals de l’evolució de la llista d’espera quirúrgica, és a dir, 4 vegades a l’any.

Dades demora mitjana desembre 2016

Hospital La Ribera Hospitals Comunitat Valenciana Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia -COT 55 129 Cirurgia Cardíaca 25 71 Cirurgia Maxilofacial 52 129 Cirurgia Pediàtrica 46 140 Cirurgia Plàstica 51 133 Cirurgia General 54 108 Cirurgia Toràcica 26 80 Ginecologia-Obstetrícia 50 62 Neurocirurgia 42 168 Oftalmologia 51 98 Otorinolaringologia 38 89 Urologia 48 93 Cirurgia Vascular 49 207 DEMORA MITJANA TOTAL 51 115

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública * La demora mitjana és el temps mitjà, expressat en dies, que porten esperant els pacients pendents d’intervenció, des de la data d’entrada en el registre fins a la data final del període d’estudi. ** La Conselleria de Sanitat Universal coneix en temps real, gràcies al Sistema en línia “Alumbra”, de gestió de la informació, els principals indicadors d’activitat i qualitat de tots els departaments de salut.