Almussafes diposita 31 tones de tèxtil usat als contenidors d’Humana per a donar-les una finalitat social

• Representa un increment del 25% respecte al 2015.

• La reutilització contribueix a protegir el medi ambient: la roba recollida evita l’emissió de 99 tones de CO2 a l’atmosfera.

• Els recursos generats amb la gestió del tèxtil es destinen a programes de cooperació internacional al desenvolupament i d’ajuda local.

Febrer del 2017. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha recollit 31.424 kg de tèxtil usat a Almussafes al 2016. Aquesta xifra representa un augment del 25,51 % respecte a l’any anterior (25.038 kg).

La Fundació hi té instal•lats vuit contenidors ubicats en llocs de fàcil accés. Els ciutadans hi dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals se’ls hi pot donar una segona vida. És un servei gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

A la Comunitat Valenciana, Humana hi va recollir l’any passat 1.424 tones, un 8% més que l’any anterior gràcies a una xarxa de 650 contenidors.

Més consciència ambiental

Salva Palacios Pardo, responsable d’Humana a la Comunitat Valenciana, destaca: “Una major consciència mediambiental per part de la ciutadania així com un clar interès per promoure-hi un model d’economia circular que perllongui la vida del tèxtil. A més, els ciutadans aposten per donar-li una segona vida a la seva roba usada gràcies en bona part a l’esforç que ajuntaments, empreses i entitats com la nostra fan per dotar-li d’una finalitat social”.

Palacios considera que “malgrat la proliferació d’actors dins del sector de recollida del tèxtil usat, augmenta el nombre de ciutadans que decideixen dipositar la seva roba usada en els contenidors d’Humana, ja que confien en el model de valorització de tèxtil amb finalitat social de la Fundació”.

30è aniversari de la Fundació

Humana celebra enguany el 30è aniversari, tres dècades treballant a favor de la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament. La roba es pot considerar com la primera fracció que va inaugurar a Espanya el model de recollida selectiva de residus. La Fundació va ser pionera al país en la recollida i preparació per a la reutilització de roba usada: en els inicis s’utilitzaven contenidors de fusta situats al carrer i actualment hi ha contenidors metàl•lics que garanteixen alts de nivells d’usabilitat i seguretat. Des del 1987, la Fundació ha aconseguit que es reutilitzin 28 milions de peces de roba a tot Espanya, distribuïdes a través de la xarxa de botigues de segona mà.

Menys emissió de CO2

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic: a més de recuperar les peces, evitem el seu dipòsit en un abocador contribuint a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea. Les 31 tones recollides l’any passat a Almussafes representen un estalvi de 99 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix.

El responsable d’Humana a la Comunitat Valenciana indica: “Els residus representen un repte fonamental en la conservació del medi ambient i en el desenvolupament sostenible. Mitjançant la recuperació de la roba usada, aconseguim reduir el volum global de residus de la fracció resta a més de possibilitar la reutilització i recuperar matèries primeres. I ho fem amb un objectiu: allargar la vida útil de la roba i impulsar projectes socials”.

Jerarquia de gestió de residus

Les peces dipositades als contenidors d’Humana a Espanya tenen dues destinacions: al voltant del 60% se tracta a les plantes de classificació de la Fundació (n’hi ha tres: a Barcelona, Madrid i Granada) i la resta es ven a empreses de reciclatge.

Les peces tractades a les plantes es distribueix així:

 El 51% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues secondhand que Humana té a Espanya i el 38% es tracta de roba i sabates de qualitat Àfrica que s’hi exporten per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals, per a satisfer la demanda d’aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament.

 El 36% del tèxtil classificat es destina a reciclat.

 El 5%, a valorització energètica.

 El 8% a tractament final perquè està format per material que no es pot reutilitzar ni reciclar donat el seu estat.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local a Espanya. La Fundació impulsa campanyes de sensibilització sobre la importància de la reutilització i el reciclatge del tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Compta amb més de 450 treballadors a tot Espanya i forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 32 països.