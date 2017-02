Maria Josep Amigó: «Des de la Diputació s’esmena un dèficit social de Sueca i de la Ribera Baixa»

La vicepresidenta ha presentat a Sueca el centre d’atenció per a persones amb discapacitat intel·lectual que permetrà incrementar la dotació del Centre de Dia i Residència en 80 places i la creació de 60 nous llocs de treball

03/febrer/2017. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha presentat hui a Sueca el projecte d’execució de la tercera fase de les dues edificacions especialitzades en atenció de persones amb discapacitat intel·lectual que agrupen d’una banda, un Centre de Dia i una Residència, i, d’altra, un Taller Ocupacional. Durant l’acte ha estat acompanyada per l’alcaldessa d’aquest municipi de la Ribera Baixa, Raquel Tamarit, i la regidora d’Acció Social, Noelia Sisteró.Maria Josep Amigó ha explicat que amb l’inici del programa d’execució d’aquests dos centres socials «des de la Diputació de València s’esmena un dèficit social de Sueca i de la comarca de la Ribera baixa en el seu conjunt».

El projecte de finalització de les dues edificacions s’emmarca dintre del pla d’inversions en serveis i infraestructures mitjançant la col·laboració establerta entre la Diputació de València, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i els Ajuntaments. Un projecte conjunt en una matèria que «resulta clau en les polítiques del Botànic i de la Diputació», ha reivindicat la vicepresidenta, i que permetrà ampliar la dotació del Centre de Dia i la Residència en 80 places –en la actualitat compta amb 40– així com la creació de prop de 60 nous llocs de treball.

Així mateix, Maria Josep Amigó ha valorat «l’intens treball realitzat des dels consistoris per obtenir els fons necessaris i formar part del mapa de necessitats dissenyat per la mateixa Conselleria en matèria d’infraestructures socials», alhora que ha advocat per «unir esforços entre administracions». En aquest sentit, ha explicat que la col·laboració entre corporacions es produirà en tres nivells: «El consistori aporta els terrenys, la Diputació invertirà en la construcció, i la Generalitat dotarà el centre de recursos per fer front a les despeses de funcionament i de personal».

Les actuacions previstes a Sueca, però també les de Llíria, Paterna i Carcaixent, «constituiran les primeres residències públiques que es construeixen en els últims 20 anys a la Comunitat», ha indicat. «Dues dècades en les quals les prioritats dels nostres governants estaven molt lluny de dotar places d’atenció per a persones amb malalties o discapacitat mental o per a menors».

El projecte per a Sueca contempla una inversió total de 2,3 milions euros, per al qual es comptarà amb el finançament de la Diputació de València. L’actuació presentada hui es desenvoluparà en dos edificacions diferents. Una primera contindrà la Residència i el Centre de Dia en un edifici que ja es troba parcialment construït, destinat actualment a Taller Ocupacional. Per la qual cosa, s’escometrà la construcció dels 997,19 m2 restants, dels quals només s’han construït en fases anteriors, la fonamentació i una part del forjat sanitari, i s’habilitarà com a Residència amb 40 noves places, més dos llits de respir; i com a Centre de Dia, per a 40 usuaris, havent-se previst una reestructuració de la zona de serveis higiènics i vestidors, per habilitar un nou taller al Centre de Dia. També es procedirà a la dotació de les instal·lacions de la cuina i de la bugaderia necessàries per al seu ús.

D’altra banda, al segon dels edificis s’han modificat els serveis generals, i s’ha habilitat una sala d’usos múltiples-informàtica per a 40 usuaris. També comprendrà la tercera fase la demolició de l’antic edifici destinat a taller ocupacional, i l’habilitació dels espais exteriors de la parcel·la destinats a aparcament, altres serveis, accessos, zones verdes i recreatives.

Al respecte, l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, ha remarcat que aquest projecte «naix amb una vocació comarcal, pel fet d’atendre a un sector amb necessitats», ha apuntat. Tamarit ha explicat que des del Consistori «portem molt de temps treballant per a que el que hui presentem siga una realitat», i ha posat l’accent en el «referent» que suposa Sueca com a municipi que «treballa per oferir serveis de qualitat en atenció social i persones amb discapacitat», ha incidit.

En última instància, la regidora d’Acció Social a l’Ajuntament de Sueca, Noelia Sisteró, ha manifestat que aquest projecte s’emmarca dintre «del mandat municipal de poder oferir serveis socials de qualitat als nostres veïns i veïnes i a la comarca de la Ribera Baixa en el seu conjunt». Al mateix temps que també ha recalcat que l’execució d’aquestes actuacions «naix de la col·laboració establerta entre administracions», ha conclòs.