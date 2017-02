Almussafes fixa els seus més de 200 contenidors de residus sòlids per a evitar accidents

L’Ajuntament completarà enguany 2017 el pla de fixació amb argolles dels depòsits de RSU tant del nucli urbà com de les seues dos àrees industrials

Almussafes, a 7 de novembre del 2016. Enguany 2017, el consistori d’Almussafes ha adquirit les 40 unitats d’argolles necessàries per a finalitzar amb el projecte de fixació de tots els espais que compten amb contenidors de RSU, un total de 152 en l’interior de la població i mig centenar en els dos polígons industrials.

L’ajuntament ha sufragat la inversió per a l’adquisició dels esmentats elements, amb els que es preveu evitar possibles accidents, principalment com a conseqüència de la llibertat de mobilitat dels contenidors davant de situacions de fortes ratxes de vent, com la viscuda el passat cap de setmana.

“El fet que els esmentats contenidors tinguen rodes i que el seu pes no siga excessiu provocava que, en situacions climatològiques extremes, estos pogueren ocupar la calçada amb el consegüent perill potencial per als vehicles que circulaven per la mateixa o bé que es bolcaren sobre la vorera, afectant en este cas a la seguretat dels nostres veïns”, constata el regidor d’Obres i Servicis, Andrés López. Amb esta mesura, l’executiu brinda una solució definitiva a la problemàtica generada fins a la data.