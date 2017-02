Carcaixent s’incorpora al programa de natació per a embarassades del Departament de Salut de La Ribera

Més de 15 futures mares s’han interessat per la iniciativa que va començar ahir en la Piscina Coberta de Carcaixent

El Departament de Salut de la Ribera va iniciar ahir en la Piscina Coberta de Carcaixent el seu programa AIPAP d’exercicis a l’aigua per a dones embarassades. El programa consta de 6 sessions de 50 minuts cadascuna en les que les futures mares exercitaran la seva capacitat aeròbica, milloraran la seva força, elasticitat i equilibri, reduint el risc de complicacions durant l’embaràs. Al voltant de 15 futures mares s’han interessat per la iniciativa que s’ha coordinat a través de la comare del Centre de Salut de Carcaixent.

El programa AIPAP és un programa de condicionament general i sòl pelvià a l’aigua adreçat a dones embarassades, amb l’objectiu de millorar les seves condicions físiques de cara al moment del part. Segons han explicat fonts del departament de Parts de l’Hospital de La Ribera, un bon programa d’exercicis aqüàtics durant l’embaràs redueix un 10% les probabilitats de cesària i un 8% les de tenir un part instrumentalitzat.

Les sessions es realitzen baix la supervisió de les comares del Departament de Salut de la Ribera, que han rebut formació específica per dur a terme este tipus d’exercicis. El programa AIPAP es tracta d’una innovadora iniciativa que suposa de coordinació entre el Departament de Salut de la Ribera i diferents ajuntaments de la comarca com Alzira o Sueca, que han cedit les seves piscines municipals per fer-ho.

Per la seua part, la regidora de Benestar Social, Teresa Oliver, ha volgut agrair la col·laboració de les parts implicades en el programa, Departament de Salut de la Ribera, Centre de Salut de Carcaixent i Piscina Coberta per apropar a la localitat esta iniciativa, amb la qual cosa s’evita que les interessades s’hagen de desplaçar a poblacions veïnes per poder gaudir dels beneficis de la natació durant l’embaràs.