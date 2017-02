Xavier Rius: «Jornades com la de hui serveixen per obrir i apropar la institució a la ciutadania

Aquesta segona jornada informativa anual ha reunit a prop de 200 ajuntaments que han pogut resoldre dubtes i formular suggeriments als tècnics i responsables dels programes de Cultura de la Diputació

El programa complet d’actuacions en matèria de cultura per a l’exercici 2017 està disponible des de hui a la web de la corporació provincial

Durant l’acte de presentació, celebrat aquest matí al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), el diputat de Cultura, Xavier Rius, ha reivindicat que aquesta trobada «s’emmarca dins de la vocació de transparència que practica l’actual equip de govern per donar a conéixer on van destinats els recursos econòmics orientats al foment i promoció de la cultura». En aquest sentit, Rius ha destacat «l’esforç pressupostari» efectuat aquest any per l’Àrea de Cultura «per tal de potenciar la programació cultural municipal i dinamitzar la cultura en les comarques valencianes, malgrat el descens dels recursos econòmics disponibles».

En la presentació han participat els tècnics i directors dels programes de Cultura de la Diputació de València, que han donat resposta a les qüestions en matèria de sol·licitud, gestió i execució plantejades pels responsables municipals en relació a les diferents convocatòries promogudes pel departament. «Una trobada que serveix per establir una interrelació oberta entre la corporació provincial i l’administració local, on es dóna compte de les novetats impulsades des de l’Àrea de Cultura i on som coneixedors de les experiències, valoracions i propostes de millora formulades per part dels responsables municipals», ha explicat el mateix Rius.

Quant a les principals novetats implementades aquest any per l’Àrea de Cultura, el diputat ha incidit en que els principals esforços «han estat centrats en els programes culturals orientats als Ajuntaments». Més en concret, s’han reforçat les partides destinades als audiovisuals (65.000 euros) i els projectes intermunicipals (145.000 euros), a més d’incorporar un capítol per a premis literaris (50.000 euros). «Els audiovisuals i les propostes de projectes mancomunats entre localitats han estat tot un èxit. En conseqüència, hem efectuat un esforç important, reduint la dotació destinada a altres programes amb menor demanda per tal d’orientar els nostres recursos a aquelles iniciatives que susciten un major interès per part de les corporacions locals», ha indicat el responsable de Cultura.

Entre les cites culturals importants promogudes per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València per al present exercici destaca la celebració de la 41 edició del Certamen Provincial de Bandes de Música, el programa Retrobem la nostra música, les Trobades de Folklore, el Premi Iturbi de piano, o el programa València és música d’internacionalització de les bandes de música valencianes, entre d’altres.

Durant la trobada també s’ha explicat que per tal de facilitar la gestió i tramitació de les subvencions als Ajuntaments i millorar la seua tasca administrativa, aquest exercici es pretén agrupar tots els programes en una única, o en el seu defecte dues, convocatòries.