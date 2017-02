LA UNIÓ de Llauradors ha informat hui als arrossers en Sueca sobre las principals novedats del sector

Aspectes fitosanitaris, normatives obligatòries i de valorització de la palla han sigut alguns dels temes tractats en la jornada.

8 de febrer de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors ha celebrat una jornada monogràfica d’assessorament per al sector de l’arròs en la localitat de Sueca a la qual han assistit al voltant de 50 productors i en la qual s’han tractat els principals temes que interessen en aquests moments als arrossers. La jornada ha estat inaugurada pel secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel i pel responsable del sector, Enric Bellido.

Un dels aspectes analitzats en la jornada de LA UNIÓ ha sigut el de les autoritzacions fitosanitàries per a aquest cultiu a càrrec de Francisco Cuenca, del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura. En aquest sentit existeix preocupació entre els productors d’arròs perquè fins avui no hi ha autorització per a emprar-se de cara a aquest estiu dels tres plaguicides que més s’usen en el cultiu. També s’han analitzat diversos problemes fisiològics ocasionats per l’elevada quantitat de matèria orgànica del sòl que provoca aigües anòxiques i problemes amb fongs i malalties.

Posteriorment s’ha parlat de l’obligatorietat d’inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors Fitosanitaris (ROPO). Pascual Civera, assessor de Capeli Networking, ha informat sobre aquesta inscripció i ha comentat les circumstàncies específiques que es donen per al cultiu de l’arròs. La normativa actual estableix l’obligatorietat de la inscripció dels qui es dediquen a les activitats relacionades amb productes fitosanitaris, siguen subministradors, realitzen tractaments fitosanitaris, manipulen i utilitzen aquest tipus de productes o assessoren en concepte de prestació de serveis a explotacions agràries o a particulars.La jornada també ha comptat amb la presentació d’un projecte per a la valorització de la palla de l’arròs a càrrec de Fernando Segovia, de l’empresa Contrerina S.L.