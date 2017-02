Cullera limita la velocitat en el centre a 20 i 30 km/h per a evitar atropellaments

L’ajuntament vol protegir la integritat física dels vianants després de registrar-se diversos accidents

La nova regulació del tràfic distingix entre vies en les quals la calçada està a la mateixa altura que la vorera —denominades zones de coexistència— i aquelles en les quals ambdues plataformes se situen a distints nivells.

Així, en els carrers de coexistència es podrà circular a una velocitat màxima de 20 km/h mentre que en la resta del centre el límit se situa en els 30 km/h, ha explicat l’alcalde i responsable de la Policia Local, Jordi Mayor.

En les últimes setmanes s’han senyalitzat —o es procedirà— diversos carrers amb els nous límits de velocitat, entre ells el carrer de la Séquia, plaça de la Verge, carrer del Mar, part de 25 d’Abril, carrer del Riu o plaça d’Andrés Piles, entre d’altres.

Anteriorment, la velocitat màxima permesa se situava en els 50 km/h, un límit que les autoritats consideren «massa alt» per al centre, ja que molts dels carrers són estrets i la circulació a eixa velocitat «és una autèntica temeritat», en paraules de Mayor.

Accidents i atropellaments

De fet, des de la Policia Local s’han notificat diversos accidents i atropellaments en els últims temps pel que calia prendre una mesura que «protegisca» els vianants i «concilie» el dret a la circulació de vehicles i persones, ha indicat la màxima autoritat local.

«Hi ha xiquets i persones majors o amb mobilitat reduïda que corren un gran risc per la imprudència de molts conductors i d’esta forma el que volem és que quede clar que pel nucli urbà s’ha de circular amb sentit comú», exposa l’alcalde

Encara que no s’han senyalitzat tots els carrers del centre per a evitar generar un impacte visual innecessari, la limitació s’estén a tot el nucli antic. L’ajuntament ha demanat «sentit comú» als conductors perquè encara que la llei diu que on no existix senyalització el límit és de 50 km/h hi ha carrers molt estrets en les quals és «impossible» circular a eixa velocitat i la norma exigix que esta s’adapte a les condicions de la via.

D’altra banda, amb la mesura el govern municipal seguix avançant cap a un procés de recuperació dels carrers per a les persones. Este estiu ja es convertí en zona de vianants dos carrers de Sant Antoni i temporalment s’ha restringit el trànsit en la plaça de la Verge, mesures que han sigut tot un èxit perquè a més de disminuir la intensitat de la circulació «s’ha donat vida a zones com el centre que abans estaven mortes», conclou Jordi Mayor.