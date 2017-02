Almussafes exigix a la Conselleria aigua potable amb menys nitrats

En el pròxim ple, l’executiu aprovarà una moció, sol•licitant autorització per a la connexió a l’estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Alzira

Almussafes compartix els problemes d’abastiment d’aigua i nitrats amb Sollana, Alginet i Benifaió

Els responsables polítics de les quatre localitats es van reunir, el passat dia 4, amb el director general de l’Aigua per a buscar solucions conjuntes

Almussafes, a 14 de febrer del 2017. La regidora de Medi Ambient d’Almussafes, Teresa Iborra, es va reunir el passat dia 4 de febrer amb el director general de l’Aigua de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, Manuel Aldeguer, per a estudiar els problemes d’abastiment d’aigua potable i l’elevat nivell de nitrats a què s’enfronta el municipi, junt amb les altres localitats dependents del sistema d’abastiment de la RIBERA ALTA des de 1993.

Durant la trobada se li va traslladar el responsable autonòmic una solució conjunta, que passa per abastir-se de la planta potabilitzadora d’Alzira, ja que esta situa la concentració de nitrats en molt pocs mil•ligrams per litre i en una xifra molt allunyada dels 58 mg/l registrats des de fa mesos, d’acord amb les analítiques realitzades per part de l’empresa subministradora SEASA en l’aigua que ix directament de les aixetes de les vivendes de la localitat.

El sistema d’abastiment de la RIBERA ALTA abastix d’aigua potable, des de 1993, als municipis d’Almussafes, tant el seu nucli urbà com el Polígon industrial Joan Carles I, Alginet, Benifaió, Sollana i al Centre Penitenciari de Picassent. Així mateix, se li subministra aigua en alta a unes quantes Urbanitzacions, com la del Pla dels Clotxes, Santana, Sant Pere i Sierramar.

Este sistema d’abastiment es va realitzar a través del Programa Operatiu Local (POL 91-93), sent la Diputació de València l’entitat encarregada de la seua execució, així com de la canonada i depòsits executats en el Programa d’Abastiments 2.000. “Des del principi, l’evolució dels nitrats en l’aigua d’estos pous s’ha mantingut en un interval que es mou entre els 45 mg/l en èpoques de pluja i, en alguns dels municipis afectats, fins als 65 mg/l., en situacions de sequera, per la qual cosa estem parlant d’una problemàtica històrica de nivells no recomanables que poden afectar directament la salut dels veïns de totes les localitats que abastim la nostra xarxa d’aigua potable per al consum públic a través d’este sistema”, constata l’edil de Medi Ambient.

De fet, l’any 1995 i amb la finalitat de resoldre l’augment de la concentració de nitrats, es va construir el pou de “Barranco Fondo” en el terme municipal de Picassent, però esta iniciativa no ha donat el resultat esperat.

Per això, en la moció que s’aprovarà en la sessió plenària ordinària del mes de març, se li sol•licitarà al director general de l’Aigua de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, una proposta de solució definitiva que passa per disposar d’una font de subministrament que brinde una aigua salubre i neta per al consum humà, és a dir, que no continga cap tipus de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que puga suposar un risc per a la salut humana i que en cap cas supere el nivell de Nitrats en 50 mg/l., el límit establit pel Reial Decret 140/2003 pel que s’aprova el Reglament Tècnic Sanitari per a l’Abastiment i Control de les Aigües Potables de Consum Públic.

En concret, Almussafes exigix autorització per a l’abastiment a través de la Planta Potabilitzadora d’Alzira, emplaçada pròxima al terme de Tous, ja que la concentració de nitrats de la resta de les localitats de la Ribera del Riu Xúquer ja connectades a esta xarxa es manté dins dels paràmetres establits per la llei.

Mentres el nivell de nitrats continue sobrepassant els 50 mg/l, actualment se situa en els 58mg/l, l’Ajuntament d’Almussafes recomana que les embarassades, lactants i la resta de població de risc no utilitzen l’aigua de l’aixeta per a beure o cuinar.