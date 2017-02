La Diputació posa fi al punt conflictiu de Venta Cabrera en la carretera de Picassent a Montserrat

Amb una inversió de 8,5 milions d’euros, l’àrea de Carreteres i Infraestructures finalitza les seues actuacions de millora en la carretera CV-415 en el tram entre Picassent i Montserrat i en la intersecció amb la CV-405ç

El lloc on s’allotjava Venta Cabrera era un tram molt perillós, amb 164 accidents registrats en 10 anys, 3 víctimes mortals i un centenar de ferits

Pablo Seguí: “El nou traçat compleix ara els requisits per a ser una zona segura i esperem que millore la qualitat de vida dels ciutadans que la usen diàriament en els seus desplaçaments”

“El nou traçat compleix ara els requisits per a ser una zona segura i esperem que millore la qualitat de vida dels ciutadans que la usen diàriament en els seus desplaçaments”, ha assenyalat el diputat de l’àrea de Carreteres, Pablo Seguí. Es tracta d’una zona amb un alt volum de trànsit, per on passen cada dia més de 15.000 vehicles. La intervenció s’ha centrat en la construcció d’una glorieta de 90 metres de diàmetre i dos carrils de 4 metres.

L’àrea de Carreteres de la Corporació provincial ha invertit en 2016 un total de 8,5 milions d’euros en la millora de la seguretat vial en aquesta carretera. A l’actuació en la intersecció amb la CV-405 en Venta Cabrera s’uneixen les realitzades en la CV-415 en el tram entre Picassent Montserrat.

Aquesta zona estava identificada per la Diputació de València com a ‘Tram de Concentració d’Accidents’ a causa de l’amplària insuficient i un traçat deficient amb revoltes de radi molt reduït que el feien altament inadequat per a la quantitat de trànsit que suporta la carretera (més de 5.000 vehicles al dia de mitjana).

L’elevada sinistralitat d’aquest punt feia que està actuació fóra imprescindible i, en paraules del diputat de Carreteres, Pablo Seguí, “ha suposat un important esforç per a la Diputació però era absolutament necessari finalitzar l’obra i assegurar que no es repetiren les dades que registrava aquesta carretera”.

Les obres en aquest tram de la CV-415 han consistit en el condicionament i l’eixamplament de la via per tal d’aconseguir una plataforma més àmplia i segura (dos carrils de 3,5 m i vorals d’1,5 m), regular diverses interseccions i millorar el traçat, com també la senyalització i els sistemes de contenció.