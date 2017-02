Les arts escèniques més íntimes presentades en la roda de premsa del Festival Polinyà Íntim.

Els dies 4 i 5 de març tindrà lloc la primera edició del Festival Polinyà Íntim, una extensió dels ja consolidats Cabanyal i Matarranya Íntim, organitzat per Francachela Teatre i finançat per l’Ajuntament de Polinyà del Xúquer.

Polinyà del Xúquer, 15 de Febrer, 2017. Dotze són les propostes artístiques que conformaran la primera edició del Festival Polinyà Íntim, presentades aquest matí en la roda de premsa celebrada a l’Ajuntament de Polinyà del Xúquer. Nascut amb la voluntat d’acostar les arts escèniques d’avantguarda a la Ribera del Xúquer, el festival té a més, la intenció de posicionar aquesta localitat al mapa cultural del País Valencia, tal i com han afirmat Jacobo Roger, Director del festival, i Òscar Navarro, Alcalde de Polinyà. Amb aquesta iniciativa, l’equip de Francachela Teatre consolida un model de festival que centra l’atenció en el valor del patrimoni arquitectònic, social i cultural d’una zona, a més de visibilitzar, recolzar i impulsar la creació escènica contemporània valenciana.

A la roda de premsa han intervingut Jacobo Roger, director del Festival, Isabel Caballero, Subdirectora i Coordinadora del mateix; Òscar Navarro Torres, Alcalde de Polinyà del Xúquer i Eduard Gay, Tècnic Cultural Educatiu de la localitat. Tots quatre han coincidit en la necessitat de contribuir a mostrar una programació diferent, avantguardista, multi-disciplinar i de qualitat, allunyada dels cànons comercials, a més de mostrar-la en contenidors no convencionals que contribueixen també en la posada en valor el patrimoni social, cultural i arquitectònic de les petites localitats del País Valencià.

L’Alcalde, Òscar Navarro s’ha mostrat molt il·lusionat en poder al fi presentar Polinyà Íntim, doncs Francachela i l’Ajuntament començaren a gestar el projecte fa cinc anys. La idea inicial era celebrar-lo en 2016, però per qüestions d’incompatibilitat de dates amb altres iniciatives culturals d’ambdós equips, s’ hagué de posposar per al 2017. Navarro espera “aquesta edició tinga una gran acollida i siga la primera de moltes edicions”.

Roger ha explicat la importància de portar aquesta iniciativa al poble doncs traçarà un itinerari artístic per l’interior de les cases, diversos espais públics i d’altres edificis emblemàtics de la localitat, creant una atmosfera d’experiències escèniques que submergiran els espectadors en una ruta teatral a domicili. Noves experiències escèniques que contribuiran a la creació de nous públics, que de segur acabaran estimant aquest poble, que conta amb un teixit associatiu molt rellevant.

Roger ha presentat també el cartell del festival dissenyat per la artista multidisciplinar valenciana Barbiturikills, la qual ha declarat haver-se inspirat en les tonalitats i esperit dels paisatges que envolten Polinyà. El taronja i el verd del logotip ens remeten als tarongers valencians. I el cartell, clarament influenciat pel modernisme valencià de principis de segle XX, pels tarongers i les seues flors, es presenta com una il·lustració que es situa en la línia dels últims treballs de Barbiturikills, plens de referències al món i la fertilitat dels conills.

Caballero i Roger han fet un petit recorregut per la programació d’aquesta edició, destacant la multi-disciplinarietat de les peces escollides, en la seua majoria estrenades a anteriors edicions de Cabanyal i Matarranya Íntim.

Una programació variada, eclèctica i per a tots els públics.

Teatre polític, dansa, titelles, clown, teatre d’objectes, performance, teatre musical i poesia escènica, són les disciplines programades per aquesta edició. La companyia valenciana Atiro Hecho presentarà Miedo por venir, estrenada al passat Cabanyal Íntim; CanallaCo Teatre s’encarregarà de la clausura amb la peça Poetas del amor Hermoso; Cia La Zafirina viatjarà a l’època del franquisme amb Yo maté a Carmencita Polo; el teatre musical arribarà amb La Antesala de la mà de En clau de Teatre; la payasa Jimena Cavalletti ens farà riure a riallades el diumenge al migdia a la Plaça Major amb el seu Mecha Show; les titelles i els objectes aterraran amb La Panda de Yolanda i la seua peça Üiqü’is; Toni Aparisi ( Premi Max en 2015) i Iris Pintos (Transfermovement) portaran la dansa contemporània més original amb Qué està por venir?; la poesia escènica vindrà de la mà de El Cuarto Globo amb De Gloria de Mujeres y Fuertes, un homenatge a l’escriptora Gloria Fuertes.

Els més menuts també tenen el seu espai amb Vudú Teatro i L’Odisea d’anar per casa¸ una proposta de teatre d’objectes, ombres i gest per a tots els públics. Nelo Sebastià, el seu creador, ens sorprendrà també amb la seua peça per a un espectador Gabinete Poético, sens dubte la proposta més íntima del festival.

La inauguració començarà el dissabte 4 de març a les 13h a la Plaça Major del poble amb els següents artistes: Miss Ariel, Angeldebetty i Pistolo Eliza. Colgados, una instal·lació visual d’Angeldebetty restarà a la façana d’una de les cases del poble fins la clausura de diumenge. Pistolo, artista de Sueca, ens farà viatjar al més profund de nosaltres mateixos amb la performance sonora Misteris Eleusins, que tindrà lloc al centre d’art i natura Vil·larcàngel. Miss Ariel ens sorprendrà amb una entrada triomfal que no deixarà indiferents als assistents.