Alberic organitza el diumenge una carrera contra el càncer

Alberic, 16 de febrer de 2017.El càncer és una de les principals causes de morbiditat i mortalitat en el món i es preveu que el nombre de nous casos augmente aproximadament en un 70% en els pròxims vint anys. De fet, és la segona causa de mort en el món i en 2015 va ocasionar 8,8 milions de defuncions. Per tot açò la societat està conscienciada contra la malaltia i apareixen constantment campanyes i activitats per a combatre el càncer a través de la recerca científica. Alberic es converteix aquesta setmana en el centre neuràlgic de la lluita contra el càncer.

La localitat riberenca acull el diumenge a partir de les 10 hores una nova cita esportiva solidària. En aquesta ocasió l’organització cerca arreplegar fons per a lluitar contra el càncer, per la qual cosa les aportacions de cinc euros que realitzaran els participants en la prova seran destinades a la investigació per a acabar amb una de les malalties que més víctimes causa cada any també a Espanya. El RunCáncer forma part del circuit valencià i suposa una marxa de cinc quilòmetres que en este cas es pot realitzar passejant o caminant, de forma individual o en grup, fins i tot en família.

Les aportacions de cinc euros es poden realitzar durant tota la setmana als voluntaris de l’Associació Espanyola de Lluita Contra el Càncer, situats en la Casa de la Cultura, en horari vespertí. La carrera solidària començarà des de la Plaça de la Constitució d’Alberic (plaça on se situa l’ajuntament) a les 10 hores i després es realitzarà un esmorzar multitudinari. Organitza l’Agrupació Local de l’Associació Espanyola de Lluita Contra el Càncer junt al suport de l’Ajuntament d’Alberic, i en col•laboració amb altres entitats privades com Mercedes, Mapfre o La Caixa.