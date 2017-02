El futbolista d’Almussafes Abel Ruiz aconseguix la victòria de la selecció espanyola sub-17 a Croàcia

El conjunt de Santi Denia, que torna a casa hui divendres, es va imposar a l’equip local amb un gol del jugador almussafeny

Abel Ruiz, actual capità de la sub-17, ha sigut un dels tres integrants del FC Barcelona convocats per a este partit amistós internacional

Almussafes, a 17 de febrer del 2017. La selecció espanyola sub-17 torna a Espanya, hui divendres 17 de febrer, amb un triomf més en el seu palmarés. El conjunt de Santi Denia, capitanejat per Abel Ruiz, va tancar la seua visita a Croàcia amb una victòria per 1-0 sobre l’equip local gràcies a un tant del jugador almussafeny. Abel, que va aconseguir marcar l’únic gol del partit, es consolida com a estrela del futbol nacional i internacional.

Des de xicotet, la trajectòria esportiva d’Abel Ruiz està marcada per la constància, la superació i l’èxit. El futbolista d’Almussafes, que va complir 17 anys el 28 de gener, destaca com a davanter en el FC Barcelona Juvenil A i és, a més, l’actual capità de la selecció espanyola sub-17. Hui divendres, 17 de febrer, els de Santi Denia tornen a casa després de la seua victòria en el gran partit amistós de Croàcia gràcies a un gol anotat per l’almussafeny.

El passat 13 de febrer, la selecció espanyola sub-17 va viatjar al país balcànic per a enfrontar-se a l’equip local en dos partits, que va acollir, el dimarts 14 de febrer i ahir dia 16, l’estadi Zuknica de la ciutat de Kostrena. Abel Ruiz era un dels 18 joves convocats per a disputar esta doble trobada internacional, junt amb altres tres companys del FC Barcelona (Mateu Morey, Juan Miranda i Sergio Gómez).

El conjunt de Santi Denia es va imposar als croates per 0-1 i va resultar guanyador d’un xoc de gran intensitat en què la possessió del baló va estar molt repartida. L’únic tant va arribar de la mà d’Abel Ruiz i, després de tornar a casa, l’equip ara es prepara per a la ronda Elit que disputarà esta primavera davant de Portugal, Polònia i Grècia al territori portuguès.

A principis de gener, la Real Federació Espanyola de Futbol va fer oficial el llistat de jugadors convocats dins de la categoria sub-17 de la selecció espanyola per a una important trobada amistosa amb Itàlia, que es va celebrar el dia 18 en l’Estadi Municipal de Maó. Abel Ruiz, junt amb altres cinc representants del futbol valencià, va ser triat per a disputar este partit internacional, que finalment els va donar el passe al Campionat d’Europa de Croàcia als espanyols, i en el que el FC Barcelona va liderar la convocatòria amb quatre blaugranes elegits.