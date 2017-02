Cullera presenta la seua oferta als guies turístics de la Comunitat Valenciana

La localitat organitza el primer dels fam trips que durà a terme enguany

CULLERA. 17-02-17. Una vintena de professionals del turisme de la Comunitat Valenciana han visitat este matí Cullera en el primer fam trip — viatge de familiarització— de l’any organitzat conjuntament per les regidories de Turisme i Patrimoni Històric. La cita ha servit per a presentar als guies oficials de la Comunitat Valenciana i a altres experts l’oferta de la ciutat amb l’objectiu que la incloguen en les seues rutes.

El grup ha tingut l’ocasió de visitar alguns dels atractius patrimonials més destacats de la localitat, com per exemple el palauet de la Casa Consistorial, el Castell o el Barri del Pou.

L’objectiu és incrementar encara més l’arribada de visitants, especialment del turista que aplega a València ciutat i que vol conéixer altres destinacions properes, especialment durant la temporada baixa.

«Hi ha molts guies que porten, per exemple, als creueristes a destinacions més llunyanes, fins i tot fora de la província, i ara busquen altres punts als quals siga més fàcil accedir des de València ciutat per a aprofitar millor el temps. Cullera és ideal per a ells perquè està a 25 minuts de la capital i compta amb una oferta patrimonial i gastronòmica de qualitat i amb identitat pròpia», ha explicat Javier Cantos.

Guiats pel director municipal dels museus de Cullera, Kike Gandia, els assistents han conegut de primera mà les possibilitats que tenen per als seus turistes i han quedat encantats per les rutes, la variada oferta gastronòmica i els atractius patrimonials.

«El patrimoni de Cullera seguix sent el gran desconegut per a molts visitants i fins i tot per a molts guies professionals i açò és un punt al nostre favor nostre perquè podem oferir-los una experiència diferent», valora la regidora de l’àrea, .

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, els ha donat la benvinguda en el saló de plens i ha explicat que durant enguany la capital turística de la Ribera intensificarà de forma notable les seues accions promocionals amb una important campanya nacional i internacional dirigida tant al potencial turista com als professionals del sector.

El turisme patrimonial i gastronòmic porta una tendència creixent a Cullera. Així ho testimonien les xifres de l’últim any quan, per exemple, el Castell va batre rècord de visitants superant els 30.000. Moltes d’eixes visites procedien de rutes organitzades, que setmanalment recorren la localitat.