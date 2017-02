Soler accepta a Cullera les reivindicacions de les Escoles per a Adults

El secretari autonòmic d’Educació planteja l’ús dels col•legis i instituts per a suplir el dèficit en infraestructures dels centres d’FPA

CULLERA. 17-02-17. Cullera ha estat hui pionera una vegada més en matèria d’educació. La ciutat ha acollit la I Jornada Autonòmica de Centres Municipals de Formació de Persones Adultes (FPA), un «acte històric», en paraules de la regidora d’Educació, Sílvia Roca, en el qual el secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler, ha sigut l’encarregat de presentar la ponència marc.

En la seua intervenció, Soler ha marcat un abans i un després en el tractament que en els últims anys s’ha donat a estos centres educatius i ha fet seues les reivindicacions de les Escoles per a Adults, plantejades prèviament per Josep Antoni Puchades Mocholi, president del Col•lectiu de Mestres de Centres Municipals d’FPA.

El llistat ha estat extens, perquè tal com ha ressenyat el representant del professorat, l’abandó d’estos centres per part de les anteriors Administracions locals i autonòmica ha estat sagnant.

Així, Soler s’ha mostrat favorable a aspectes com ara la revisió del currículum de les Escoles per a Adults i la seua adaptació a les necessitats dels nous temps a més de fer palesa la necessitat d’un millor finançament i dotació de recursos a les escoles.

A més a més, s’ha mostrat propens a millorar la situació laboral del professorat i a la possibilitat que les escoles d’adults certifiquen els nivells de llengües estrangeres i d’espanyol per a immigrants A1 i A2.

Pel que fa a les instal•lacions, el dirigent autonòmic ha plantejat la possibilitat d’utilitzar els col•legis i instituts públics valencians fora del seu horari lectiu per a suplir el dèficit d’infraestructures que patixen alguns centres d’FPA. D’esta forma, els centres podrien estar oberts de vesprades i ser utilitzats per a altres accions formatives.

D’altra banda, Soler ha defensat la necessitat d’oferir a la societat formació permanent i ha criticat aquells que es queixen de la sobreformació. «No conec ningú que es queixe d’estar massa sa, de la mateixa forma que no crec que ningú es queixe d’estar massa format», ha dit recordant l’exministre d’Educació, Ángel Gabilondo.

Sobre el pacte educatiu, ha valorat que «tots el volem, però el primer reflex que ha de tindre ha de ser en els pressupostos». En eixe sentit ha alertat sobre la necessitat d’incrementar la inversió per a arribar als nivells del 2011 com a primer objectiu, quan els recursos públics a l’Estat destinats a l’ensenyament suposaven el 5,14 % del PIB davant el 3,7 actual.

Temps nou

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, també ha estat present a la inauguració i ha destacat la «receptibilitat» de la Generalitat a les demandes educatives de Cullera. La màxima autoritat local ha coincidit amb Soler i els representants dels centres en la necessitat de fer costat a les Escoles d’Adults amb recursos i millores i ha manifestat que la reconstrucció ha de fer-se pas a pas després de 20 anys en els quals «ens han deixat un mapa de l’educació terrible».

L’alcalde ha instat a la signatura de l’Acord de Cullera mitjançant el qual s’òbriga un nou període de dignificació per als centres d’FPA i se’ls done estabilitat.

La jornada, organitzada per la Conselleria, la regidoria d’Educació i el Col•lectiu de Mestres d’FPA ha comptat amb la participació de més de 160 professionals i estudiants a títol particular així com representants de les associacions d’alumnes d’arreu de tot el territori valencià,