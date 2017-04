Algemesí celebrarà la festivitat de Sant Vicent amb la representació del “miracle de la burreta” en el Museu de la Festa

L’antic convent dels dominics de Sant Vicent Ferrer tornarà a acollir els actes centrals que la confraria de Sant Vicent i la Basílica de Sant Jaume dediquen anualment al patró dels valencians.

Com és habitual, el proper dissabte 22 d’abril a les 19 hores, es realitzarà la tradicional romeria des de la Basílica pels carrers del Molí i Nou del Convent fins l’antic convent dels dominics, actual seu del Museu Valencià de la Festa, en la desapareguda església en la què es guardava la imatge de Sant Vicent abans de la seua exclaustració. La imatge, una de les més antigues que es conserven en la basílica, està vestida amb ornaments històrics confeccionats per la beata Josefa Naval “la Senyora Pepa”, un altre dels referent històrics i religiosos més coneguts de la història de la ciutat d’Algemesí.

En el claustre del convent se celebrarà una missa i, a continuació, un grup de xiquets i xiquetes escenificaran el “miracle de la burreta” dirigida per Juan Fermín Teruel, responsable de la preparació dels Misteris i Martiris de la Festa de la Mare de Déu de la Salut i Guardó d’Honor de la ciutat.

L’escenificació dels miracles de Sant Vicent, habitual als carrers i places de la ciutat de València i d’algunes poblacions de la comarca de l’Horta, va ser recuperada a Algemesí l’any 2004 amb l’escenificació del Miracle dels miracles, obra de l’autor i periodista algemesinenc Martí Domínguez.

La devoció a Sant Vicent està molt arrelada en el cor i la memòria dels algemesinencs que un any més es preparen per a la celebració. Els actes institucionals organitzats per la confraria del sant en col•laboració amb la basílica, l’ajuntament i el Museu Valencià de la Festa, s’iniciaran aquest cap de setmana i s’estendran fins al dilluns, dia de l’efemèride del sant, amb una missa major en la basílica i continuaran durant les properes setmanes amb la celebració popular que organitzen els veïns del carrer de Sant Vicent en el que es repetirà l’escenificació de el “miracle” amb la realització de diferents actes lúdics i religiosos amb les cercaviles, processó i un sopar de germanor.