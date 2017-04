La Cultura i les tradicions protagonitzen l’agenda festiva d’aquestes pasqües a Almussafes

L’Ajuntament de la localitat organitza un complet programa d’activitats dirigides, sobretot, al públic infantil i juvenil

El primer dels actes, un concert musical per a tota la família a càrrec de Maduixa Teatre, va reunir a centenars de veïns el passat diumenge 16 d’abril

Aquest divendres 21 es duran a terme les ‘torraes’ i el concert commemoratiu del 25 d’abril, en el qual actuaran Va de Bo, Frida, Tesa i DJ Biano

Almussafes, a 19 d’abril de 2017. El consistori municipal d’Almussafes està desenvolupant durant la setmana de pasqua una completa programació d’actes perquè els veïns gaudisquen de la cultura, l’oci i les tradicions. D’aquesta forma, s’estan duent a terme concerts, tallers, jocs populars i projeccions de cinema en els quals els ciutadans poden participar de forma gratuïta. L’agenda inclou les actuacions de “Maduixa Teatre”, Dani Miquel i “La Factoria de Sons”, una iniciativa didàctica per als més xicotets, una vesprada per a gaudir de jocs populars com el ‘pic i pala’, la tropa o les xapes, ‘les torraes’ i el concert commemoratiu del 25 d’abril, en el qual s’escoltarà el millor del repertori de Va de Bo, Frida, Tesa i DJ Biano.

L’Àgora del Parc Central d’Almussafes s’està omplint aquests dies de pasqua de música, diversió i tradició gràcies a l’àmplia programació cultural i d’oci que el consistori municipal de la localitat ha organitzat perquè els veïns gaudisquen amb els millors espectacles de carrer i recuperen alguns dels costums i jocs populars més habituals de meitat del segle XX. “Considerem que es tracta d’una oferta àmplia i ambiciosa i esperem que la resposta dels ciutadans continue sent tan positiva com ho ha sigut durant els primers dies”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

El concert musical “”Pop’s Corn”, a càrrec de la companyia Maduixa Teatre, va marcar l’inici de les propostes oferides per l’Ajuntament. El passat diumenge 16 d’abril, coincidint amb el dia de pasqua, Cristina Campillo, Aina Gimeno i Nelo Gómez van pujar a l’escenari per a interpretar una selecció de les millors cançons infantils de totes les èpoques. Amb producció musical de Paco Garnelo i vestuari de Vicenta Peiró, els tres intèrprets van delectar als centenars de veïns reunits en l’Àgora, especialment públic infantil, amb una selecció de temes en els quals s’incloïen èxits extrets de sèries televisives i també cançons més tradicionals però amb un aire renovat.

La festa va continuar l’endemà, el dilluns 17, amb “Un munt de cançons”, de la “Factoria de Sons”, espectacle en el qual l’actriu i cantant Aitana Ferrer converteix en cançons les històries involucrant al públic en les seues trames a través de coreografies i danses que serveixen per a jugar però també per a aprendre. Ahir dimarts 18 i hui dimecres 19 d’abril, s’estan dedicant a la projecció de cinema dirigit al públic infantil i adolescent. D’aquesta forma, ahir es va oferir en la sala d’actes del Centre Cultural la pel•lícula de gènere fantàstic “Rogue One: Una història de Star Wars”, que està ambientada entre els episodis III i IV de la coneguda saga, i hui serà el torn de “Monster Trucks”, cinta d’animació que conta la història d’un jove estudiant que aconsegueix construir un camió monstre amb peces de desballestament.

Demà dijous 20 d’abril, a partir de les 17 hores, en el Parc Central, la Regidoria de Joventut reprèn la seua campanya “Recuperació de Jocs Populars”, amb la qual pretén que els més xicotets de la localitat aprenguen a jugar a ‘pic i pala’, la trompa, les xapes i les cucanyes, “i seguir donant a conèixer com s’entretenien els nostres avantpassats, abans que aparegueren les videoconsoles, Internet i els dispositius electrònics”, destaca la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

Cap de setmana

De cara al cap de setmana s’intensificaran les celebracions. El divendres 21 d’abril a les 17:30 h., l’Àgora del Parc Central acollirà “Jazzeando con bebés”, un taller didàctic a càrrec de SedaJazz en el qual els xiquets d’entre 0 i 4 anys experimentaran les múltiples sensacions que els produeix la música i en el qual podran riure, ballar i expressar els seus sentiments.

Aqueixa mateixa nit, es duran a terme en la Pista Polivalent “Les torraes”, organitzades per les Clavariesses 2017. Per només 5 euros, quantitat que inclou la llenya, l’arena, l’aperitiu i dos refrescs, els assistents gaudiran d’una vetlada en la qual no faltarà la música. De fet, al final del sopar, al voltant de les 23:30 hores, i en el mateix recinte, se celebrarà el concert commemoratiu del 25 d’abril, en el qual actuaran Va de Bo, Frida, Tesa i DJ Biano. La Regidoria de Cultura del consistori organitza aquest recital gratuït al que es podrà accedir lliurement i sense la recollida prèvia de les entrades.

El colofó a aquesta intensa setmana de celebracions es posarà el diumenge 23 i el dilluns 24. El dia 23 les cançons més tradicionals arribaran de la mà de “Dani Miquel i els Ma.me.mi.mo.músics”, els qui oferiran un concert que homenatjarà als protagonistes de l’imaginari valencià. Entre els temes que s’escoltaran estan “La Masereta”, “La xata merenguera” o “Serra Mariola”. Tancant l’agenda organitzada per a enguany, se celebrarà un fi de festa en el qual “Connexió Neuronal” desenvoluparà un concurs de cançons en el qual podran participar els voluntaris que així ho desitgen.