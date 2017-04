Vª edició de la Carrera i la Marxa per la dona a Sueca

Sueca, 21/04/2017.Este migdia ha tingut lloc la presentació oficial de la Carrera i la Marxa per la dona a Sueca, una iniciativa que compleix enguany el seu primer lustre. La prova, que tindrà lloc el pròxim diumenge 7 de maig, serà organitzada pel Club d’Atletisme Corriols i comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca.

Segons ha explicat Ernest Martínez, president del club local, la carrera constarà d’un recorregut de 6km i el tret d’eixida es donarà a les 10:30 hores a l’Estadi Municipal Antonio Puchades. D’altra banda, la distància de l’itinerari de la marxa serà de poc més de la meitat que la carrera, amb 3,6 km de recorregut, i l’eixida es donarà al voltant de les 11 hores, com és habitual, des de la Plaça de l’Ajuntament de Sueca. En finalitzar, totes i tots els participants seran convidats a gaudir d’una classe d’aeròbic dirigida per Mar Pardo. La carrera comptarà amb participació exclusivament femenina, mentre que en la marxa podrà participar tota aquella persona que ho desitge.

Els interessats en participar en la carrera hauran de formalitzar la seua inscripció al portal www.mychip.es i pel que fa a la marxa, aquells que vulguen sumar-se es podran inscriure entre el 2 i el 4 de maig a l’establiment Actual Esport (C/ Sant Doménech, 47) o també al Mercat Central els dies 28 d’abril, 5 i 6 de maig. Els participants d’una i altra entraran en el sorteig d’un viatge patrocinat per Seguros Divina Pastora.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, qui és una de les habituals en la marxa, ja ha confirmat la seua participació en la nova edició. Tamarit ha aplaudit la tasca del col·lectiu local per generar una consciència col·lectiva per la normalització de la participació femenina en el món de l’esport.

El regidor d’Esports, Vicent Baldoví, en el mateix sentit ha expressat el seu desig, per tal que la paritat siga una realitat i la presència femenina en el món de l’esport, una costant que no calga reivindicar. El titular de l’àrea ha encoratjat alhora a inscriure’s en massa en la nova edició de la iniciativa.

Des del passat mes de febrer, un grup de vora cinquanta dones entrenen per afrontar la prova. El club ofereix la possibilitat, a totes aquelles dones que s’inicien en la carrera, d’entrenar en grup per aprendre tècniques de carrera, de manera totalment gratuïta. Els entrenaments, que consten fonamentalment d’exercicis de sèries, canvis de ritme i volum, tenen lloc cada dilluns, dimecres i divendres de 19:30 a 20:30 hores.

Des del club apunten que en 2016, un 41% de les dones que corren a Sueca, quasi la meitat de les habituals en estes proves, van participar a la Carrera de la Dona. La iniciativa, a més, és per a un altre percentatge important la primera experiència, és per això que des de Corriols assenyalen “sentim que el treball que fem és important de cara a la promoció de l’activitat física de la dona sobretot pels resultats que ens aporta i les xifres objectives que tenim”.

Una iniciativa benèfica per la investigació contra el càncer de mama

Vicent Pérez, secretari del club local, ha explicat que enguany la iniciativa benèfica dedicarà els beneficis recaptats a la investigació del càncer de mama. L’organització ha encetat una col·laboració directa amb el departament d’investigació d’esta malaltia a l’Hospital de la Ribera per tal de contribuir a tenir un millor pronòstic i tractament de la malaltia amb els avanços que puguen resultar de la recerca.

En este sentit, el secretari de Corriols ha explicat que el club ha engegat una campanya en quatre vessants. D’una banda hi haurà la venda de polseres solidàries (1€), també el club impulsarà una campanya de sensibilització, informació i prevenció del càncer de mama en la qual s’emmarcarà una conferència que tindrà lloc el pròxim 2 de maig a la Casa de la Cultura, amb la ponència d’un professional de l’Hospital de la Ribera. D’altra banda, es traslladaran els contenidors de vidre de color rosa a la Plaça de l’Ajuntament i a l’estadi municipal durant tota la setmana prèvia a la prova, per tal de visibilitzar i encoratjar a participar a la ciutadania en la campanya “Recicla vidre per elles”, una iniciativa impulsada amb la finalitat de recollir fons per a la Fundació Sandra Ibarra per a la investigació de la mateixa malaltia a partir del reciclatge d’este material. Per últim, també, hi haurà la possibilitat d’oferir un donatiu directe.