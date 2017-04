La Diputació inverteix 360.000 euros en la millora d’instal•lacions esportives a La Ribera

• En la comarca la inversió provincial servirá per instal•lar gespa artificial al camp de futbol 11 de Catadau, transformar el frontó de Llombai en pavelló multiusos i millorar les infraestructures de Sumacàrcer

• “Amb aquestes inversions se solucionen problemes diaris dels veïns i es respecta la iniciativa dels ajuntaments”, diu Rodríguez en referència a un pla que aplega a 35 municipis, amb una inversió de 4,2 milions

24/abril/2017. La Diputació de València ha destinat 4.205.210,69 euros a la millora i conservació d’instal•lacions esportives en 35 municipis valencians, a través de l’àrea d’Igualtat, Joventut i Esports que dirigeix Isabel García. Aquestes actuacions, que es van iniciar a la fi de 2016 i s’acabaran d’executar en el present any, encara que moltes d’elles es troben ja en funcionament, han aplegat en la comarca de La Ribera als municipis de Catadau, Llombai i Sumacàrcer, on la inversió supera els 360.000 euros.

Dels més de 4 milions destinats per la Diputació de València a les comarques valencianes, 2.200.000 euros han servit per a “donar resposta al deute històric de la Generalitat amb alguns municipis i infraestructures esportives que es van projectar en el periode 2007-2012 però mai van arribar a executar-se, i que ara gràcies a la col•laboració del nou Consell i la Diputació hem desbloquejat perquè aqueixos diners no desaparega i aquests municipis vegen per fi millorades les seues instal•lacions esportives”, ha explicat el president, Jorge Rodríguez.

“No parlem d’obres faraòniques o megaprojectes que després queden sobre el paper”, ha assegurat Rodríguez, “sinó d’actuacions que s’han dut a terme o s’estan executant actualment i que resolen problemes reals dels veïns en l’ús de les instal•lacions esportives dels seus municipis”. D’aquesta forma, s’aconsegueix un triple objectiu, com és “saldar aqueix deute històric, donar solució a problemes diaris de les persones i respectar la iniciativa dels ajuntaments a l’hora de decidir les infraestructures necessàries per als seus municipis”.

Aquest és el cas de Llombai, on la Diputació de València ha destinat 179.768 euros a l’adequació del frontó municipal per a la seua utilització com a pavelló multiusos o de Sumacàrcer, que ha comptat amb una subvenció de 36.251 euros per a realitzar diverses obres de millora i manteniment en les seues instal•lacions esportives. La tercera de les actuacions projectades en La Ribera és la instal•lació de gespa artificial en el camp de futbol 11 de Catadau, amb una inversió de 147.194,69 euros que ha sigut assumida per la institució provincial.

Autonomia local i sostenibilitat

En paraules de Jorge Rodríguez, “amb aquestes inversions hem demostrat l’aposta d’esta institució per la pràctica de l’esport, però sempre respectant l’autonomia dels alcaldes i alcaldesses, que són els que han proposat aquestes actuacions, i no a través de plans teledirigits que impedien als ajuntaments invertir els diners en allò que realment necessitaven”.

Per la seua banda, la diputada d’Esports, Isabel García, ha destacat “l’elaboració d’aquest pla en un temps rècord gràcies a la col•laboració dels municipis”, i ha fet un repàs de les obres en instal•lacions esportives en les quals s’ha implicat la Diputació, valorant la “dotació econòmica que alguns ajuntaments han aportat als projectes per a dur a terme aquestes obres de gran interès ciutadà”.

García ha coincidit amb el president a l’hora de posar en valor aqueixa dignificació de la pràctica de l’esport i la “responsabilitat de la Diputació per ajudar als municipis a tenir instal•lacions en bon estat i sostenibles, adequades als usuaris que habitualment les gaudeixen”.