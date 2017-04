Sueca reivindica un finançament just per als municipis valencians

Sueca, 25/04/2017.Este migdia l’Ajuntament de Sueca, representat per alguns dels membres de la corporació municipal i treballadors del consistori, ha eixit al carrer, en una data simbòlica per al poble valencià i jornada que es commemora Les Corts Valencianes, com és el 25 d’abril, per reivindicar un millor i més just finançament per a les localitats valencianes per part de l’Estat Espanyol.

L’Ajuntament de Sueca s’ha sumat així a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) que s’adheria a la declaració institucional de les Corts Valencianes, totes dues amb la mateixa finalitat: denunciar que el Govern d’Espanya margina als valencians en el Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017 amb unes inversions territorials insuficients i discriminatòries respecte de qualsevol altre territori nacional.

Segons es desprèn de la declaració de les Corts Valencianes “Si la gestió de la Generalitat no compta amb el finançament estatal que li correspon, això, òbviament, afecta a l’Administració Local Valenciana, impossibilitant articular projectes que beneficien al conjunt de la societat valenciana”.

La inversió al territori valencià se situa en un 6,9%. Amb esta xifra no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys sinó que les inversions tampoc s’ajusten al pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions respecte a l’exercici de 2016. Cada valencià i valenciana rebrà 119 euros per càpita, inferiors als 184 euros de mitjana en el conjunt de l’Estat, i molt lluny de les de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d’altres territoris que rebran, de mitjana vora tres vegades més que els valencians i valencianes.

En este context, el consistori suecà ha decidit adherir-se a la crida per un tracte just per manifestar el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017.