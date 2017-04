LA UNIÓ de Llauradors reclama al Govern la publicació de l’Ordre de reducció de mòduls de l’IRPF

26 d’abril de 2017.– LA UNIÓ de Llauradors reclama al Govern la publicació urgent de l’Ordre ministerial de reducció de mòduls de l’IRPF per diverses circumstàncies excepcionals per al període impositiu de 2016, fonamental per a emplenar i presentar la declaració de la renda d’enguany.

Aquestes reduccions fiscals serveixen per a compensar en part les pèrdues ocasionades als llauradors i ramaders durant el passat exercici. La campanya de la renda es va iniciar el passat 5 d’abril i els llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana segueixen a hores d’ara sense conèixer encara la tributació dels seus cultius i ramats, perquè el Govern segueix en aquestes dates sense publicar la normativa en la qual hauria de conèixer-se aquesta informació clau per a confeccionar la declaració de l’IRPF.

Aquest retard provoca que la major part dels llauradors i ramaders es troben a l’espera d’eixes reduccions per a confeccionar la seua renda, la qual cosa pot provocar una acumulació de sol·licituds posteriorment en les entitats que tramiten l’IRPF o en el cas que ja l’hagen presentat haver de presentar una declaració complementària.

Així mateix LA UNIÓ assenyala que es mostrarà vigilant en el contingut dels índexs de rendiment net finalment aprovats ja que el passat any va haver-hi massa disparitat de criteris i arbitrarietat en l’Ordre publicada, la qual cosa va obligar a la publicació en el BOE de successives correccions que no van ser suficients per a satisfer plenament a tots els afectats per condicions excepcionals en la nostra comunitat autònoma.

Aquesta organització professional agrària va presentar fa ja uns mesos un detallat informe tant a la Delegació del Govern, Conselleria d’Agricultura i Ministeri d’Agricultura amb els sectors, cultius i localitats més afectats per circumstàncies climatològiques, fitosanitàries o de mercats (preus) que han afectat la rendibilitat de les explotacions agràries valencianes.

LA UNIÓ confia, davant aquesta situació, que el Ministeri d’Hisenda siga sensible davant un any tan negatiu com el viscut en els diferents sectors agraris i no ocórrega el mateix que l’Ordre del passat any on molts sectors amb dificultats econòmiques van rebre un tracte injust o d’altres van patir una gran disparitat segons zones.