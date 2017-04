L’Ajuntament d’Algemesí adjudica a Iberdrola el contracte d’energia elèctrica renovable a les seues instal•lacions

La companyia subministrarà electricitat a 88 punts municipals

• L’energia està certificada i prové exclusivament de fonts 100% netes, que respecten al medi ambient i eviten les emissions de CO2 i altres gasos contaminants

L’Ajuntament d’Algemesí ha adjudicat a Iberdrola el contracte per al subministrament d’electricitat amb la certificació d’energia amb garantia d’origen 100% renovable als seus 88 punts de subministrament. A més, s’ha acordat que totes les futures instal•lacions del consistori es contractaran també en aquesta modalitat de contractació respectuosa amb el medi ambient.

La signatura del contracte s’ha celebrat hui en les dependències municipals entre l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i el Delegat Comercial d’Iberdrola a la Comunitat Valenciana, Joaquín Longares.

Amb aquest acord, l’Ajuntament d’Algemesí ha adquirit el compromís d’aplicar en les seues instal•lacions els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea, en triar l’electricitat d’Iberdrola amb garantia d’origen 100% renovable, que respecta el medi ambient i evita les emissions de CO2 i altres gasos contaminants.

A més, la companyia s’ha compromès a donar un tractament comercial diferencial a l’Ajuntament d’Algemesí mitjançant un gestor personal i un servei d’atenció permanent a través dels quals canalitzar totes les gestions comercials i incidències.

També tindrà en compte les característiques específiques de cada punt de subministrament de cara a poder optimitzar la potència instal•lada i, en última instància, minimitzar els costos.

El Delegat Comercial a la Comunitat Valenciana, Joaquín Longares, ha manifestat que és una satisfacció “contribuir juntament amb l’Ajuntament d’Algemesí a la protecció del medi ambient i aquest contracte ratifica el ferm compromís d’Iberdrola per un model energètic més sostenible i amb més energies renovables”.

Per la seua banda, l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha destacat que “per primera vegada garantim que tota l’energia que es consumeix té el seu origen en fonts renovables. Cal ser exemple i cal predicar amb ell. Ens enfrontem al repte del canvi climàtic, i les actuacions locals són fonamentals”.

Aquesta acció s’afegeix a les moltes que du a terme l’Ajuntament per a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La generació de l’energia elèctrica que es consumeix en les instal•lacions i l’enllumenat municipal per tant, tindrà un resultat d’emissions de CO2 molt proper al 0.

“Apostem per una economia més competitiva i més sostenible, i així actuem. A més d’aquest compromís adquirit, iniciarem el servei d’Oficina Verda al llarg de les pròximes setmanes, per a donar assessorament a veïns sobre la seua factura energètica. I hem signat el conveni amb els empresaris del sector de l’energia per a aprofundir en el concepte i solucions d’una ciutat intel•ligent o Smart City”, assegura Marta Trenzano.

Iberdrola, empresa capdavantera mundial en energia eòlica terrestre i que està realitzant un important esforç inversor en eòlica marina, ha adquirit el compromís en el que a reducció d’emissions es refereix de reduir la seua intensitat d’emissions en un 50% per a 2030 pel que fa a 2007 i ser neutra en carboni l’any 2050.

Per a açò, hi ha dos camins clars pels quals Iberdrola ve apostant des de fa 20 anys: les fonts de generació neta i l’eficiència. Aquesta aposta es concreta en tres eixos: generació eòlica, xarxes intel•ligents i emmagatzematge energètic, fonamentalment a través de la hidroelèctrica de bombeig.