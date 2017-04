L’Ajuntament d’Almussafes contínua en la seua lluita per la construcció del baixador ferroviari en el parc industrial Joan Carles I

S’acaba de presentar en el Congrés dels Diputats una esmena als pressupostos generals de l’Estat per a la consignació d’una partida dedicada a esta qüestió prioritària

Igual que va fer el passat any amb la presentació de la proposició no de llei, l’alcalde, Toni González, viatja a Madrid per a donar visibilitat a la iniciativa

El grup parlamentari Socialista, amb el seu portaveu adjunt José Luis Ábalos al cap, és qui ha subscrit la proposta

Almussafes, a 27 d’abril del 2017. Un dels principals objectius de la present legislatura de l’executiu d’Almussafes passa per aconseguir que el parc industrial Joan Carles I compte amb un baixador ferroviari. De fet durant els primers dos anys de govern, el primer edil, Toni González, junt als representants de la APPI han mantingut reiterats contactes amb els responsables directes de l’execució d’este projecte i les negociacions s’han traslladat, així mateix, a l’àmbit polític, en un intent d’unir les majors forces per a la consecució d’esta inversió repetidament demandada des de l’APPI (Associació de Parcs i Polígons Industrials) d’Almussafes

L’última acció es va dur a terme dimarts passat, 25 d’abril, amb en la trobada, en el propi Congrés dels Diputats, del president de la corporació amb el diputat socialista en el Congrés i secretari general del PSPV-PSOE de la província de València, José Luis Ábalos, per a la firma i posterior presentació de l’esmena als pressupostos generals de l’Estat, en la que se sol•licita la creació d’una partida econòmica per a l’execució de l’esmentada intervenció urbanística per part de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) i la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (Renfe).

El 26 d’abril del passat any, el Grup parlamentari Socialista ja va subscriure una proposició no de llei en què s’instava al Govern a què s’encarregara un estudi de viabilitat per a la construcció d’un baixador o estació en la línia de rodalia C-2, a l’altura del polígon industrial Joan Carles I, per a facilitar l’accés i eixida dels prop de 20.000 treballadors que es dirigixen al mateix diàriament.

L’Ajuntament d’Almussafes i l’Associació de Parcs i Polígons Industrials acaben de fer un pas més en la seua lluita per aconseguir la construcció per part d’ADIF d’un baixador en el parc industrial Joan Carles I, un projecte redactat l’any 2001 i paralitzat des de llavors, que permetrà la descongestió del tràfic rodat de l’àrea industrial que aglutina a una gran quantitat d’empreses proveïdores de Ford, a més d’augmentar la seguretat en la circulació i reduir els nivells de contaminació en la mateixa.

“Dimarts passat avançàrem sobre esta qüestió prioritària des del punt de vista econòmic en què portem treballant des del primer dia de la nostra entrada al govern municipal, ja que aconseguir el baixador és una de les principals reivindicacions de les empreses del nostre parc de proveïdors. Resulta lamentable que una àrea de semblant pes industrial i econòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, no tinga transport públic des de la seua inauguració l’any 1996, en detriment de la seguretat i mobilitat del tràfic diari d’un polígon que genera una gran activitat i que té carències quant a accessos, amb les consegüents retencions en hores punta”.

Precisament en l’esmena, presentada, dimarts passat, 25 d’abril, en el Congrés dels Diputats i que ha comptat amb la presència del primer edil, el Grup parlamentari Socialista denúncia “la deficient oferta de transport públic existent en el parc industrial d’Almussafes, a pesar de tractar-se del més important de la Comunitat Valenciana pel seu volum de negocis”.

Les xifres parlen per si soles, ja que diàriament es desplacen en vehicles particulars prop de 20.000 persones, la majoria residents en la ciutat de València i altres poblacions pròximes per les que circula la línia de rodalia Renfe C-2 que, a pesar de discórrer a escassos metres del polígon, no té parada en ell. Per al grup parlamentari Socialista “esta incoherència es pot solucionar amb voluntat política, ja que la infraestructura viària existix i està molt pròxima a les naus emplaçades en el parc, amb la qual cosa caldria construir un baixador o estació, amb el consegüent accés de vianants, en ambdós sentits i en direcció al polígon que, en alguns trams, dista uns escassos 30 metres de les vies”.

La zona en què es planteja l’edificació del baixador per al parc de proveïdors està ubicada al final de l’avinguda Picassent. Tant el consistori d’Almussafes com la pròpia APPI, associació que agrupa a les distintes empreses de l’àrea industrial, un dels principals centres logístics mundials de l’àmbit de l’automòbil, treballen conjuntament per a aconseguir que este projecte es convertisca en una realitat.

Per a González la construcció del baixador ferroviari en estos moments s’ha convertit en una actuació d’urgència i que requerix d’una solució de màxima celeritat per part d’Adif, “ja que la nostra zona industrial, tot un referent a la Comunitat Valenciana, després de quasi dos dècades de funcionament, encara no té un servici de transport públic que descongestione els seus carrers i zones d’estacionament públic, facilite l’accés dels operaris als seus llocs de treball i a més col•labore amb el medi ambient, reduint els nivells de contaminació”. I conclou “no cessarem fins a aconseguir esta inversió”.