Jorge Rodríguez encomana a l’IVIE analitzar l’impacte de les polítiques públiques

El president, Jorge Rodríguez, rep al director de Recerca de l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, amb el qual la Corporació estudia diferents vies de col·laboració

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i el director de Recerca de l’IVIE, Francisco Pérez, han acordat estudiar vies de col·laboració entre tots dos ens, començant per l’estudi general de l’impacte de la gestió pública, centrat en la Corporació que presideix Rodríguez, i avançant a qüestions més concretes com l’estandardització dels serveis bàsics en els municipis.

En aquest sentit, la intenció del president de la Diputació, que ha centrat la gestió provincial en el respecte de l’autonomia d’alcaldes i alcaldesses i l’increment de les ajudes als municipis per a invertir en actuacions que milloren la qualitat de vida de les persones, és estandarditzar amb rigor quins han de ser els serveis bàsics amb els quals ha comptar qualsevol dels 266 municipis valencians.

Amb aquesta regla bàsica amb la qual poder mesurar el grau de desenvolupament dels municipis i conéixer les necessitats més urgents de cadascun d’ells, es pot afrontar amb majors garanties la presa de decisions a l’hora de concedir ajudes provincials per a determinades actuacions, d’una banda, i, per una altra, premiar d’alguna manera als ajuntaments que han demostrat la seua responsabilitat tenint coberts eixos serveis essencials, que no sempre són obres o inversions espectaculars.

Amb aquesta via de col·laboració que s’obri amb l’IVIE, la Diputació cerca seguir incrementant el nivell d’eficiència en la gestió pública, una fi valorada molt positivament pel màxim responsable de recerca de l’IVIE, que ha aplaudit la proposta de col·laboració que li ha traslladat Jorge Rodríguez.