La segona edició de la ruta de la tapa omplirà de creació culinària els dijous de maig en 31 establiments d’Algemesí

Cada local disposarà de tres tapes diferents a 2,5 euros tapa i beguda

Un total de 31 bars d’Algemesí participen en la segona edició de la Ruta de la Tapa que tindrà lloc tots els dijous del mes de maig. Es podran degustar 93 tapes diferents a un preu d’1 euro la tapa i 1,5 si inclou beguda.

Els restaurants participants en aquesta iniciativa són Gol de Oro, N9 Huertas, Ca Dora, El Manantial, Café-5, Bar Miguel, Bar Zamora, El Rebujito, Poliesportiu, La Tasseta, Nova Muixeranga, Nou Rebombori, Bar Avalon, El Bon Gust, Bar Luna, La Taverna de Santi, La Bodegueta, El Gat Negre, Cafeteria Limbo, Tapaina, Cafeteria Mercat, Baret de Cris, Bar Colón, Café Chester, Manhattan, Zythum Cervecería, Rock a Full, La Cerveseta, La Trobada, Restaurant 2 R.

L’objectiu de la Ruta de la Tapa és promocionar el sector gastronòmic local i mostrar al públic el nivell d’hostaleria que hi ha en la ciutat. “Des de l’ajuntament volem ajudar a donar vida a la ciutat els dijous i continuar donant un impuls al sector de l’hostaleria local”, ha assegurat la regidora de Comerç i Turisme, Palma Egido.

A més, els assistents podran participar en el sorteig de cinc lots de botelles de vi Pinord i cinc consumicions per valor de 20€ per a utilitzar-los en els establiments participants. Per a açò han d’emplenar els requadres amb segells de quatre restaurants diferents, votar a la millor tapa indicant el nombre i el nom del bar i completar-ho amb les seues dades personals. A més, es podrà compartir l’experiència en les diferents xarxes socials amb el hashtag #DeTapesPerAlgemesí.