Guadassuar reprèn el calendari de les Trobades d’Escoles en Valencià

• La Diputació estarà present en aquesta festa per la llengua amb un photocall i videocall dedicats a l’obra poètica de Marc Granell

• La vicepresidenta de la corporació, Maria Josep Amigó, així com els diputats Xavier Rius i Josep Bort assistiran a aquesta XXXIIa Trobada de la Ribera Baixa

29/abril/2017. La Diputació de València continua bolcada en el nou cicle de les Trobades d’Escoles en Valencià, que aquest diumenge reprenen el calendari de celebracions amb el torn de la XXXIIa Trobada de la Ribera, que tindrà lloc a la localitat de Guadassuar. La Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, juntament amb la Coordinadora de la Marina Alta, són les entitats més històriques que formen part d’Escola Valenciana.

Enguany, les dues associacions han complit 32 anys de defensa i promoció de l’ensenyament en valencià. Posteriorment vindran Vallada (la Costera), Llíria (Camp de Túria), Manises (l’Horta Sud), El Real de Gandia (la Safor) i Quart de les Valls (el Camp de Morvedre).

A aquesta quarta festa per la llengua a la demarcació de València, després d’Albalat dels Sorells, Fontanars dels Alforins i la ciutat de València, hi assistiran la vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó, així com el diputat de Cultura, Xavier Rius, i el responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Josep Bort. A més d’un gran nombre d’alcaldes i regidors de la comarca.

La Diputació de València ha ofert el seu màxim suport a Escola Valenciana per organitzar aquests esdeveniments i a través de la Unitat de Normalització Lingüística estarà present aquest diumenge a Guadassuar amb una parada dedicada a l’obra de Marc Granell, poeta i membre de la Unitat. Amb el lema ‘Els versos de Marc’, les famílies tindran l’ocasió de participar en una sessió fotogràfica (photocall) en la qual fer ús d’emoticones o cartells amb versos d’amor per a adults i versos de la seua coneguda poesia infantil. També estarà disponible una sessió de vídeo (videocall) per a aquells participants que desitgen recitar la poesia de Marc Granell.

Els curiosos que acudisquen a aquest expositor rebran com a obsequi unes polseres on es poden llegir alguns dels versos més coneguts del poeta, com ara: «No hi ha llum com la llum amb què il•lumines el món quan apareixes i t’acostes» o «Aire, terra, aigua i foc fan que el món siga món».

Les fotografies seran posteriorment publicades als diferents perfils en xarxes socials de la mateixa Unitat de Normalització Lingüística: Facebook «Valencià a la Dipu», Twitter @ValenciaalaDipu i Instagram @ValenciaalaDipu. Els seguidors en les xarxes socials rebran informació de les activitats i de les subvencions, ajudes, cursos i tallers de promoció de l’ús del valencià, a més d’un servei de consultoria lingüística.

La Trobada començarà a les 9:00 hores del matí, amb la concentració dels centres participants en la plaça de Sant Bernat i les germanes. Des d’Alzira i Sueca arribaran sobre rodes totes les persones que se sumen a la iniciativa ‘Vine-te’n en bici a la Trobada’. Mitja hora més tard s’iniciarà la cercavila, que recorrerà la Plaça Major, els carrers Major, Venerable Agustí Pascual Marqués de Sotelo i Gran Via. L’organització ha previst que a partir de les 10:30 hores tinguen lloc els parlaments de benvinguda i, després, es dispararan 32 salves i 32 coloms amb motiu de la XXXIIa Trobada de la Ribera.

A les 11:00 hores començarà la festa gran amb actuacions a l’entaulat i els tallers. Les activitats de la festa popular es distribueixen en diferents espais –l’escenari principal, l’escenari segon– i animacions a peu de carrer en quatre enclavaments: carrer Pare Estanislao, Pare Efrén, plaça Reginaldo Barberà i Gran Via. Estan programats prop de 130 tallers escolars i paradetes, 36 actuacions de diferent caire, des de pilota valenciana, taller de muixeranga, creació de disfresses per a les danses, balls i danses populars, danses urbanes, balls moderns i balls esportius llatins, cançoner de Guadassuar, balls dels arets, cant coral, exhibició de karate, muixeranga, concert de violí, danses tradicionals, globotada, o animació itinerant amb xaranga, entre d’altres.

A les 13:45 hores les Danses de Guadassuar faran una exhibició de balls al carrer Mestre Serrano. Durant tota la jornada es podran visitar les exposicions “La història a l’escola (1901-1939)” i “Dones escriptores” al Centre Cultural de Guadassuar, ”Pilota valenciana” i “Un passeig pels recordatoris de les XXXII Trobades” a l’entrada de l’antic Col•legi Balmes. A més, les persones que ho desitgen podran visualitzar la projecció de “Les mamàs belgues”, una història de dones valentes i solidàries al Centre Cultural de Guadassuar.

Des de les 11:30 hores els assistents a la Trobada podran gaudir d’una Jornada Gastronòmica als restaurants i bars de Guadassuar. Després del dinar, a les 16:30 hores, tindran lloc els parlaments de cloenda de la Trobada. I a partir de les 17:00 hores, Dani Miquel serà l’encarregat de cloure una jornada de festa i estima col•lectiva pel valencià i la cohesió entre pobles.