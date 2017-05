Les alevins del CEGA Almussafes, campiones d’Espanya en la Copa Base de Conjunts i per autonomies

El conjunt integrat per les gimnastes Carmen Sebastiá, Lluna López, Natalia Canosa, Marta Palyudzhyshyn i Elena Cerezuela supera amb èxit a altres 106 equips de la seua categoria

Les representants de l’entitat almussafenya també aconseguixen situar-se primeres d’Espanya per autonomies en una jornada històrica celebrada a Guadalajara

Almussafes, a 3 de maig del 2017. El Club de Gimnàstica Rítmica d’Almussafes està de celebració. El passat cap de setmana, del 26 al 30 d’abril, el Poliesportiu Multiusos de Guadalajara va acollir quatre competicions nacionals en esta especialitat, convertint-se en l’epicentre d’unes trobades de màxim nivell. El dissabte es va disputar la Copa Base de Conjunts, la primera competició nacional de conjunts base de la temporada. A esta cita només van poder arribar cinc equips per categoria (alevins, infantils, cadets i juvenils) i comunitat autònoma, però les brillants alevins d’Almussafes, Carmen Sebastiá, Lluna López, Natalia Canosa, Marta Palyudzhyshyn i Elena Cerezuela, van obtindre el doblet i es van proclamar vencedores d’Espanya dins de la seua modalitat i també per autonomies.

El tapís del Poliesportiu Multiusos de Guadalajara va ser l’escenari triat per al desenrotllament de quatre importants cites esportives en la disciplina de la gimnàstica rítmica. Des del dimecres fins al diumenge 30 d’abril, van tindre lloc al palau el Campionat Nacional Base Individual, la Copa de la Reina, la Copa Base de Conjunts i la primera fase de la Copa d’Espanya de Conjunts. Fins a Guadalajara es van desplaçar un total de 2.139 gimnastes de diferents categories, procedents de 17 regions.

La jornada del dissabte, dia 29, va ser gloriosa per al conjunt d’Almussafes. Eixe dia era el torn de les alevins, que es van imposar a altres 874 gimnastes membres de 106 clubs distints. L’actuació del quintet, que va estar abrigat des de les grades per una entregada afició davall l’atenta mirada de l’equip tècnic, les entrenadoras Raquel Soria, Sara Soria i Anna David, va ser espectacular. La il•lusió, la preparació i la força amb què les cinc gimnastes van arribar a la ciutat les van ajudar a emportar-se l’or en la Copa Base de Conjunts i fer-se amb el títol de vencedores d’Espanya per autonomies. I és que per comunitats, la Comunitat Valenciana es va classificar en primera posició.

Des del Consell Municipal d’Esports d’Almussafes i el consistori local, el primer edil, Toni González, va traslladar les seues felicitacions res més conéixer la magnífica notícia, “una alegria per al nostre poble que posa de manifest que l’esforç i el treball ben fet sempre donen bons resultats”, va destacar. “Tenim una pedrera d’esportistes meravellosos que continuaran deixant el nom de la localitat ben alt allà on vagen”.

Per a poder participar en la Copa Base, un repte que les gimnastes d’Almussafes han superat amb escreix, les cinc alevins van haver de classificar-se en el torneig organitzat per la Federació Madrilenya de Gimnàstica, que va tindre lloc a finals de març.

L’entitat local es prepara ara per a afrontar la fase provincial del Campionat d’Espanya Absolut, Individual i per Equips, que acollirà el pavelló del Port de Sagunt diumenge que ve, en la que participaran 11 jóvens (Ainhoa Hurtado, Ainhoa Cañibano, Patricia Pérez, Valeria Trijueque, Clara Martínez, Arianna Luz, Natalia Da Silva, Mireia Simon, Maria Di Girolamo i Yaiza González).

Finalment, el pavelló cobert d’Almussafes es convertirà en la seu de la primera fase del Circuit Nacional Iberdrola, que se celebrarà en les instal•lacions municipals el dia 13 de maig.