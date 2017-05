Jorge Rodríguez destaca que la formació dels Bombers en tècniques de rescat és clau per a salvar vides

La Corporació organitza dues Trobades Nacionals sobre Trauma i Excarceració dirigits a bombers, sanitaris, rescatadors i estudiants de Ciències de la Salut

Jorge Rodríguez: “Una cosa essencial és que la formació que s’adquirisca a través d’aquest campionat es puga aplicar en la pràctica”

Josep Bort: “ Es tracta de mostrar a la societat el treball i la preparació que tenen aquests professionals quan es troben en una situació de risc”

04/05/2017.La formació de bombers, sanitaris, rescatadors i estudiants de Ciències de la Salut en operacions de rescat generals i específiques en escenaris simulats el més reals possibles és bàsic per a posteriorment poder aplicar eixa experiència adquirida en la pràctica. És el principal objectiu de la I Trobada Nacional de Trauma i XIII Trobada Nacional d’Excarceració, que han organitzat el Consorci Provincial de Bombers de València, l’Associació Professional de Rescat en Accidents de trànsit i la Universitat de València.

“Una cosa essencial d’aquestes jornades no solament és el fet de veure competir a diversos equips de tota Espanya sinó saber si eixes pràctiques són o no correctes i millorar en elles, de manera que aquesta formació que s’adquireix a través d’aquest campionat es puga aplicar en la pràctica”, ha assenyalat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez. En aquest sentit, Rodríguez ha destacat l’aposta de la Corporació pel Consorci, que compta amb un pressupost de 52 milions d’euros, dels quals 26 procedeixen de la institució provincial.

En les jornades s’han disposat escenaris simulats el més reals possibles perquè es puguen desenvolupar les millors operacions de rescat generals i específiques segons les circumstàncies plantejades. “Aquesta cita és important per dues qüestions: una és un aspecte formatiu i l’altre és mostrar a la societat el treball i la preparació que tenen aquests professionals quan es troben en una situació de risc”, ha assegurat el diputat de Medi Ambient de la institució provincial, Josep Bort.

Al llarg dels dies 4 i 5 maig en el Campus dels Tarongers de la Universitat de València s’imparteixen ponències sobre grups de rescat i procediments operatius, així com diferents trobades de maniobres per a “enriquir i enfortir l’actuació dels serveis d’emergències i bombers en qualsevol accident de trànsit que es puga produir”, en paraules de José Miguel Basset, inspector cap del Consorci de Bombers de València.

“Tenim l’oportunitat de veure com funcionen la resta d’equips, treballar com a equips, amb víctimes, amb escenaris reals, i d’ací s’ix amb un paquet de formació, amb un bagatge de l’experiència que s’adquireix que és l’esperit de totes aquestes jornades”, ha afegit José Miguel Basset. D’aquesta manera, la nova línia participativa de la trobada obri una via formativa no contemplada anteriorment, més orientada a la formació que a la competició.