Els guanyadors d’Especial i Primera del Certamen Provincial de Bandes actuaran a l’estranger amb una ajuda de la Diputació

• El certamen celebra la 41 edició amb un pressupost de 117.200 euros directes per a les formacions, entre els quals es compta amb 78.500 euros per a les societats participants, 11.700 euros per als premiats de les cinc categories i 27.000 euros per a promoure actuacions fora de les nostres fronteres

• Les formacions guanyadores, mitjançant el programa València és música, gravaran un audiovisual amb l’objectiu de promocionar les societats musicals i el patrimoni cultural valencià

08/maig/2017. El Certamen Provincial de Bandes, que celebra la seua 41ena edició, permetrà a les formacions musicals guanyadores, mitjançant el programa València és música, gravar un audiovisual amb l’objectiu de promocionar les societats musicals i el patrimoni cultural valencià, i que tindrà difusió als mitjans de comunicació.

Aquest certamen va a més any rere any, de fet, per a la present edició es compta amb un pressupost de 117.200 euros per a les bandes. D’aquesta quantitat, 78.500 euros es repartiran entre totes les societats participants, 11.700 euros sumen els premis per als guanyadors de les cinc categories i, per primer any, la Diputació aportarà 27.000 euros perquè les formacions guanyadores de les seccions Especial i Primera organitzen una actuació, preferentment, a l’estranger.

Més de 1.000 músics en dos dies

Des del matí del dissabte 13 de maig a la vesprada del diumenge s’han repartit un total de quatre sessions que començaran amb la participació de la Secció Primera. Aquest mateix dia, ja en horari vespertí, participaran les bandes de la Secció Segona.

El diumenge, 14 de maig al matí, prendran part en el concurs les bandes de Tercera i Quarta Secció, mentre que a la vesprada tancarà el certamen la Secció Especial.

Entre totes les categories –hi participen un total de 14 bandes, a més de dues orquestres invitades– sumen més de 1.000 músics procedents de les diferents comarques valencianes, on està palesa la importància i presència de les societats musicals.

Com a dada, cal destacar el nombre de persones que mobilitza cada societat, ja que només per als músics que actuen es necessita un important desplegament. Les bandes que concursen a la Secció Especial poden comptar amb un màxim de 110 músics sobre l’escenari, per a les de Primera es contempla un màxim de 90 places; les de Segona, 70 músics; les de Tercera, 50 intèrprets, i les de Quarta han d’estar formades per un màxim de 40 integrants.

L’Àrea de Cultura de Diputació emet en directe tot el certamen

El 41 Certamen Provincial de Bandes serà retransmès en directe des del Palau de la Música de València, a partir del dissabte, 13 de maig, a les 10:00 hores, a través de www.dival.es, la plana web de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, portals i webs de les societats musicals participants, ajuntaments, televisions locals amb plataforma on-line i diferents mitjans digitals, generalistes i especialitzats, d’arreu de la demarcació de València.

Durant les setmanes següents a la celebració del Certamen, televisions de les comarques valencianes emetran en diferit aquesta producció audiovisual en funció de les seues graelles de programació.

El senyal, que estarà conduït des d’un set en directe amb entrevistes i reportatges, s’activarà i podrà ser seguit a través de dispositius mòbils convencionals, Facebook i Twitter [email protected] , @BandesDival–, amb l’etiqueta #certamenbandasdipu.