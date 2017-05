Els intercanvis econòmics i educatius entre Cullera i Jever tornen a funcionar

L’exportació de taronges i la formació turística, primers passos després de la represa de l’agermanament

CULLERA. 09-05-17. Una de les conseqüències de la represa de l’agermanament entre les ciutats de Cullera i Jever (Alemanya) és la reactivació dels intercanvis en diferents àmbits, paralitzats després de la congelació de les relacions fa uns anys com a conseqüència de la crisi econòmica.

La decisió del nou govern municipal de reprendre el contacte amb Jever ha propiciat que la recuperació de les relacions institucionals haja facilitat la cooperació en matèria econòmica i de formació professional.

L’empresa de taronges que va formar part de l’expedició cullerenca que al setembre va visitar Jever ha aconseguit exportar en els últims mesos diverses comandes de cítrics a la zona, segons han informat hui en roda de premsa els alcaldes de Cullera i Jever, Jordi Mayor i Jan Edo Albers.

A més, en el camp de la formació professional, l’oficina de turisme de Jever ha acollit una estudiant cullerenca que ha ampliat allí la seua experiència en este camp, ha indicat Edo Albers.

«La intenció ara és que el sector privat s’anime més i participe en estos intercanvis», ha manifestat Mayor, qui també ha convidat als centres educatius a sumar-se a la iniciativa.

De fet, docents de diverses escoles professionals de Jever formen part de la delegació alemanya que estos dies visita Cullera amb l’objectiu d’establir contacte amb els seus homòlegs per a explorar la possibilitat que alumnes de tots dos municipis puguen participar en experiències formatives en els dos països.

Mayor ha indicat a més que Cullera i Jever ja treballen en la possibilitat de presentar-se conjuntament a projectes de finançament europeu en qualitat de socis.

Demà, la comissió mixta de l’agermanament entre Cullera i Jever mantindrà una reunió de treball en la qual a més dels assumptes esmentats ja s’iniciaran els preparatius per a la celebració del 20 aniversari de la relació, que tindrà lloc l’any pròxim amb un programa que es desenvoluparà en el municipi valencià i en l’alemany.

Cerimònia oficial de benvinguda

Mayor i Albers han comparegut en roda de premsa davant els mitjans locals i alemanys després de la cerimònia oficial de benvinguda que ha tingut lloc en el saló de plens. Jan Edo Albers ha tingut l’oportunitat de signar en el llibre d’honor i dirigir unes paraules als presents en les quals ha destacat a més dels forts vincles d’amistat entre els dos municipis la bona relació personal que manté amb el primer edil cullerenc.

La delegació alemanya ha volgut fer obsequi a la ciutat del producte més típic de la seua zona, la cervesa de Jever, i ha rebut per part del consistori cullerenc un ‘socarrat’ com a mostra de l’artesania tradicional valenciana.

Un dels moments més emotius ha sigut quan l’exalcaldesa de Jever, Margot Lorentzen, ha procedit per sorpresa a la donació de 1.145 euros per a finalitats benèfiques fruit d’una col•lecta realitzada pels membres del comité d’agermanament alemany. L’alcalde de Cullera ha agraït profundament el gest i ha assegurat que els diners seran «ben emprats» per a alguna obra social de la qual s’informarà la ciutadania i al poble germà de Jever.

En l’acte, a més dels convidats alemanys, han estat presents els regidors de la Corporació municipal, membres del consistori de Jever així com alguns dels exalcaldes de Cullera i Jever que han format part de l’agermanament.