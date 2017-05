La Diputació avança en la col·laboració amb entitats xineses per afavorir l’intercanvi de joves professionals

El diputat Bartolomé Nofuentes es reuneix amb representants de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho, el referent de parla hispana en el país

El projecte s’emmarca en la idea d’internacionalitzar el programa de ‘Gestión y Retención del Talento’ i portar-ho “més enllà d’Europa”, en paraules de Nofuentes

Una delegació de la institució acadèmica xinesa, encapçalada pel director executiu del centre, Pa Deng, s’ha reunit en la seu de la Corporació provincial amb el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, per establir un primer contacte de cara a una futura col·laboració. “Estem encantats que joves de Xina puguen venir ací i treballar, adquirint experiència i coneixent els diferents departaments. Beure de la cultura xinesa és enriquir-nos”, ha assenyalat Nofuentes.

La idea és que a través d’un conveni, al voltant de 50 estudiants o llicenciats puguen adquirir experiència laboral en institucions de la província. De moment està previst remetre a la institució acadèmica un esborrany amb les principals línies de col·laboració. “Es tracta d’un eix estratègic per a la Diputació, que contribueix al fet que les persones i els Governs cresquen”, ha afegit Nofuentes. Així mateix, durant la visita, la delegació xinesa ha mantingut una trobada amb el diputat de Transparència i Govern Obert, Berto Jaramillo, amb la intenció de conéixer l’experiència de la Diputació de València en aquesta matèria, i s’ha reconegut a Nofuentes com a membre consultiu de l’Instituto de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad China en Ciencias Políticas i Derecho.

Aquesta trobada se suma a les mantingudes amb una delegació del govern de Taizhou per afavorir l’intercanvi de joves valencians i xinesos per a fer pràctiques i formar-se en tots dos països, i que s’emmarca en la intenció de la Corporació provincial d’ampliar el programa de ‘Gestión y Retención del Talento’, orientant-ho cap a la seua internacionalització, perquè “arribe més enllà de les fronteres europees”, en paraules de Nofuentes. De fet, en la convocatòria d’enguany es pretenen incloure destinacions més enllà d’Europa, com podria ser Boston o Sillicon Valley.

El Pla Estratègic de ‘Gestión para la Retención y Retorno del Talento’ cerca fomentar la integració i incorporació dels joves valencians al mercat laboral, a través d’iniciatives que permeten afavorir una formació de qualitat connectada a les necessitats locals de la província. D’aquesta manera, es potencia la formació i l’adquisició d’experiència pràctica dels joves professionals perquè posteriorment tot el coneixement generat es puga revertir en la societat.