El Grup de Dansaires del Tramusser d’Almussafes corona a la seua Regina de Maig

L’entitat local va celebrar una gran festa en honor a Erika Collado San Ignacio el passat dissabte dia 6

Almussafes, a 10 de maig del 2017. L’Àgora del parc Central d’Almussafes va acollir una important celebració, a partir de les 18.30 hores del passat dissabte 6 de maig, a la que van assistir una gran multitud de veïns. Es tractava de la cerimònia de proclamació de la Reina de Maig, també coneguda com Maia, un ritu primaveral històric que per tercer any consecutiu organitza l’associació almussafenya Grup de Dansaires del Tramusser. L’objectiu del festeig és el d’anunciar l’arribada de la nova estació amb balls i càntics autòctons entorn d’esta figura femenina, simbolitzada per la xiqueta i membre del col·lectiu, Erika Collado San Ignacio.

El dissabte per la vesprada la música i les danses populars de la regió van omplir la principal plaça d’Almussafes d’alegria i color. Els socis de l’agrupació, entre ells molts xiquets, van participar activament en una gran festa durant la qual van convidar el públic a sumar-se als diferents balls programats amb motiu de la proclamació de la Reina de Maig, també anomenada Maia, càrrec simbòlic que enguany ostenta Erika Collado San Ignacio després de la seua emotiva entronització eixe mateix dia.

L’entitat local se suma, per tercera vegada, a la presentació davant dels ciutadans d’un antic ritu d’iniciació de la primavera, l’origen del qual es remunta a les commemoracions primaverals romanes segons les quals es col·locava un arbre a l’entrada del poble i es triava la xica més bonica, a la que es coronava per mitjà de càntics i balls per a simbolitzar el seu pas a la societat adulta. Des de l’associació expliquen que, “a causa de la influència catòlica, es va reemplaçar l’arbre verd per la Creu, convertint-se esta festivitat en el que en actualment es coneix com les Creus de Maig”.

L’Àgora del parc Central va ser el llloc elegit per a escenificar esta celebració, en la que desenes d’assistents van gaudir d’un ambient alegre i divertit.

Així mateix, l’agrupació va dedicar d’una manera especial este destacat acte a una de les seues integrants més veteranes i volgudes des de la gestació del grup, recentment difunta, i a la qual se li va retre un calorós homenatge.