La Diputació simplifica el seu pla d’obres i serveis per a injectar enguany 34 milions als municipis valencians

Jorge Rodríguez, president: “Amb el nou pla SOM simplifiquem els tràmits perquè les inversions s’executen més ràpidament i introduïm criteris socials en el repartiment dels fons”

Maria Josep Amigó, vicepresidenta: “La Diputació fa un esforç molt gran per a mantenir l’autonomia financera dels nostres pobles, perquè qui millor que els nostres alcaldes per a conèixer necessitats del seu municipi”

Emili Altur, diputat de Cooperació Municipal: “Anys arrere teníem pròrrogues de 7 i 8 anys, i açò no es pot assumir. Una pròrroga ha de ser suficient per a adequar-se a la realitat del moment”

10/05/2017.La Diputació de València ha presentat hui un renovat pla d’inversions per a 2017 que, a banda de repartir 34 milions d’euros entre els 266 municipis valencians, atén les dues principals demandes dels alcaldes: agilitzar la concessió de les subvencions i simplificar els procediments d’aprovació de les obres. Aquests canvis permetran avançar en l’execució de les actuacions programades, reduirà el període de tramitació dels expedients i donarà més temps als ajuntaments per a realitzar processos participatius.

El nou pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), que substitueix al Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS), arriba també amb la novetat d’una nova fórmula de repartiment de les ajudes, en la qual s’accentuen els criteris socials com la taxa de l’atur o mediambientals com el Pacte d’Alcaldies.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, han presentat aquest dimecres el projecte per a 2017 en roda de premsa. Concretament, la inversió de la Corporació provincial a través d’aquest pla serà de 33 milions d’euros per als ajuntaments i un milió d’euros per a les mancomunitats. A més, s’aportarà un milió d’euros addicional destinat al pagament dels honoraris de la redacció projectes.

“El nou pla reflecteix el treball ben fet per la Diputació, en la seua màxima per dotar de recursos als municipis i reconèixer la seua majoria d’edat”, ha iniciat la seua intervenció el president de la corporació. A més del canvi de nom, Rodríguez ha afegit que el nou SOM atén a criteris socials com la taxa d’atur i la promoció de la sostenibilitat amb el Pacte d’Alcaldies. “Entre la Diputació i la Generalitat anem a fer una injecció directa en vena de 75 milions d’euros enguany”, ha afegit.

Per la seua banda, Amigó ha recalcat que des de la nova legislatura, “el nostre propòsit és treballar colze a colze amb els ajuntaments i que tots els ciutadans tinguen els mateixos serveis i drets”. En paraules de la vicepresidenta, la principal línia d’actuació del pla és l’autonomia financera dels municipis. “Volem compensar el infrafinançament dels valencians, que moltes vegades es veuen en situacions complicades”, ha assenyalat. Per a açò, la Diputació “fa un esforç molt gran per a mantenir l’autonomia financera dels nostres pobles, perquè qui millor que els nostres alcaldes per a conèixer necessitats del seu municipi”.

“Estem contents del treball fet, però no baixem la guàrdia. Els municipis ens fan propostes de millora”, ha ressaltat el diputat de Cooperació Municipal. La més significativa d’elles és l’estalvi d’un acord plenari en l’ajuntament o mancomunitat, mesura que evitarà aproximadament un mes de demora a l’hora de justificar les ajudes. Anteriorment, es requeria una votació per majoria absoluta per a acceptar la contractació dels treballs, i fins a aquest moment no era possible disposar de la consignació pressupostària.

Així mateix, la Diputació manté un únic termini per a justificar l’execució de les ajudes, la qual cosa evitarà les pròrrogues en les adjudicacions. “Anys arrere teníem pròrrogues de 7 i 8 anys, i açò no es pot assumir. Una pròrroga ha de ser suficient per a adequar-se a la realitat del moment”, ha assenyalat Altur.

El president de la Diputació ha animat als consistoris a que s’informen del nou pla d’inversió als municipis. “Els terminis s’han ampliat per a impulsar la participació ciutadana, reivindicacions que ens feien tant els ajuntaments com els ciutadans”, ha assenyalat. Les institucions públiques tindran fins al 16 de juny per a presentar els projectes.

Els municipis decideixen en què invertir

Després de 20 anys, les ajudes han passat de 17 milions a duplicar la seua partida en la nova legislatura, a més d’agilitzar tràmits i escurçar terminis. Els consistoris seran els qui decidisquen en què destinar la inversió, segons una fórmula de repartiment en funció de diversos percentatges.

La major quantitat és d’un 34 per cent de valor marginal, quantia fixa a la qual tenen dret tots els municipis. També es tindrà en compte les característiques de la població, destinant un 30 per cent de l’ajuda en funció del nombre d’habitants i un 10 per cent de la superfície del terme municipal. A més, s’han tingut en compte nous criteris socials com la taxa d’atur, de la qual dependrà un 10 per cent.

D’altra banda, aquells ajuntaments que tinguen nuclis de població separats del terme municipal tindran dret a un 4 per cent addicional. I una altra de les novetats de la partida atén al Pacte d’Alcaldies, la xifra de les quals ha augmentat; els consistoris adherits al projecte, basat a escometre actuacions en contra del canvi climàtic, podran beneficiar-se d’un 3 per cent de l’ajuda.