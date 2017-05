Hui s’ha celebrat el Dia Mundial d’esta malaltia.

El Departament de Salut de La Ribera presentarà el 13 de juny el documental “Consulta 32” sobre Fibromiàlgia

• La directora del documental és la cineasta Ruth Somalo, especialista en cinema documental i guardonada en diversos festivals internacionals.

Alzira (12.05.17).- La Unitat de Síndrome de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica del Departament de Salut de La Ribera presentarà, el proper 13 de juny, a l’Ateneu Mercantil de València, el documental “Consulta 32” (Consulting Room 32) sobre Fibromiàlgia, en el qual diverses pacients de La Ribera relaten la seua experiència de vida i malaltia.

Així ho ha anunciat este matí el director mèdic i coordinador de la Unitat de Fibromiàlgia de La Ribera, Dr. Vicente Palop, durant la seua visita a la taula informativa que s’ha col•locat a l’Hospital d’Alzira amb motiu de la celebració del Dia Mundial d’esta malaltia hui, 12 de maig.

Segons ha destacat el Dr. Palop, “este documental, titulat ‘Consulta 32’ per ser este el nombre de la consulta a la qual atenem els pacients de Fibromiàlgia a La Ribera, recull les narracions de diverses dones afectades de Fibromiàlgia sobre la seua malaltia, així com el pelegrinatge mèdic a què es van veure sotmeses fins que se’ls va realitzar un diagnòstic i un tractament correctes a l’Hospital de La Ribera”.

Este documental s’ha realitzat en virtut a un conveni de col•laboració que l’Hospital d’Alzira té amb l’Àrea d’Humanitats i Ciències Socials del CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques), que lidera el grup de treball del professor Javier Moscoso, dins d’un projecte d’investigació finançat per Horizonte 2020 i ha estat cofinançat per la productora nord-americana Horns and Tails Productions.

Es tracta d’un documental de fortes personatges femenins en el qual es combina la tradició del cinema directe amb el documental de creació, que ha estat dirigit per la cineasta Ruth Somalo, especialista en cinema documental i les creacions de la qual han estat guardonades en diversos festivals de cinema internacionals. El documental es presenta en una projecció per invitació per als protagonistes, familiars i personal mèdic i començarà el seu camí pel circuit de festivals a partir de l’estiu, iniciant la seua estratègia de distribució internacional.

“Malgrat que la Fibromiàlgia no compromet la vida ni produeix deformitats o seqüeles, els dolors crònics que pateixen les pacients els crea un estat de depressió i ansietat reactiva que afecta la seua esfera biològica, psicològica i social. En este sentit, el documental ens ajudarà a entendre com la malaltia ha influït en el desenvolupament de les identitats actuals de les dones que apareixen en ell “, ha afirmat el Dr. Palop, que ha assenyalat que,”esta producció no deixarà indiferent a ningú que la vege”.

Unitat de Síndrome de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de La Ribera

La Unitat de Síndrome de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica del Departament de Salut de La Ribera atén, cada any, a una mitjana de 800 pacients procedents de tota la Comunitat Valenciana i s’ha convertit en referent per a altres departaments de salut en la formació de professionals sanitaris .

Esta unitat es diferencia per la perspectiva global i la coordinació entre els diferents professionals sanitaris: metges, treballadors socials, psicòlegs, etc., que permeten oferir un tractament integral de la pacient.