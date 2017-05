Almussafes inaugura una mostra col·lectiva que recorre les zones emblemàtiques de la població

Les obres, creades durant la III Trobada de Pintors convocada per Paleta i Pinzell, es podran visitar fins al dia 31 en el Centre Cultural

Almussafes, a 15 de maig del 2017.Divendres passat, 12 de maig, es va inaugurar a Almussafes l’última exposició artística realitzada per l’Associació Cultural Paleta i Pinzell en la tercera edició de la consolidada reunió de pintors, que es va dur a terme el dia 7 pel matí.

La cerimònia pública d’obertura de la mostra es va celebrar en el Centre Cultural a les 20 hores de la vesprada i va comptar amb l’assistència del president de l’entitat, Francisco Peralta, l’edil Paqui Oliver i el grup d’autors participants.

Els veïns d’Almussafes podran visitar els treballs, 20 en total, que romandran en el hall del mateix edifici fins al dia 31. Les pintures, executades per mitjà de tècniques molt diverses com l’oli, l’acrílic o l’aquarel·la, recorren les principals zones verdes i algunes de les localitzacions més significatives del casc urbà, com el poliesportiu, el parc de les Eres o l’ambulatori.

Prop d’una trentena d’amants de l’art pictòric d’Almussafes i de diferents municipis de la comarca es van donar cita el diumenge 7 de maig, convocats per l’agrupació, per a gaudir d’una jornada de convivència i diversió amb la pintura com a protagonista.