Almussafes acull un festival de curtmetratges en llengua de signes

El certamen, en el que es projectaran els treballs triats i s’entregaran els premis a la millor obra, director, actor i actriu, se celebrarà el 3 de juny en el Centre Cultural

Impulsada per l’entitat local Almussord, esta proposta naix per a derrocar murs entre persones sordes i oients a través de la gran pantalla

Almussafes, a 16 de maig del 2017. El pròxim 3 de juny, Almussafes es convertirà en la seu del cine en llengua de signes. Organitzat per l’Associació de Persones Sordes de la població, Almussord, amb la col·laboració del consistori municipal i l’Institut Valencià de Cultura, el primer festival de curtmetratges en llengua de signes del municipi pretén obrir nous mons per mitjà de la gran pantalla, tant a persones sordes com a oients, i derrocar d’esta manera les barreres comunicatives entre elles.

El Centre Cultural serà l’escenari triat per al visionat dels treballs, que començarà a les 17.30 hores, i la posterior entrega de guardons a la millor obra, el millor actor, la millor actriu i el millor director. El termini d’entrega de les pel·lícules acabarà dissabte que ve dia 20, i ja s’han inscrit 12 participants. L’entrada per a assistir a l’esdeveniment està fixada en 5 euros.

Almussafes viurà la seua particular festa del cine el dissabte 3 de juny. Encara que la idea d’este festival pot sorprendre a qui no estiga familiaritzat amb la llengua de signes i la comunitat sorda, ja que per mitjà de les pel·lícules rodades en llengua de signes les persones sordes poden tornar a veure films en el seu idioma natural de comunicació, l’agrupació Almussord ha impulsat esta proposta cultural, a la que ja s’han inscrit 12 participants (tant autors sords com oients) per a visibilitzar a este col·lectiu en la societat.

El Centre Cultural de la localitat acollirà el festival, durant el qual es projectaran les pel·lícules seleccionades (un total de cinc, o més treballs, segons la seua duració), i es procedirà a l’entrega de premis (quatre reconeixements per a les obres i altres quatre per als actors) tant en la categoria de millor curtmetratge com en la de millor actor i actriu, a més de millor director.

Quant als requisits establits, podran participar en este festival i de forma gratuïta totes les persones que ho desitgen, sempre que utilitzen la llengua de signes i siguen majors de 18 anys. Cada inscrit podrà presentar tants films com considere, els quals tindran una duració d’entre un i vint minuts i hauran d’estar ensignats (realitzats en llengua de signes) i subtitulats. D’altra banda, els curtmetratges han de ser actuals i haver-se rodat durant els últims dos anys. El termini de presentació romandrà obert fins al 20 de maig i els concursants podran optar al premi al millor curt i millor actor o actriu, sent quatre els finalistes triats que competiran pel mateix.

L’enviament dels treballs es realitzarà per correu, a la direcció [email protected] , adjuntant el cartell de l’obra en format JPG o PNG i una foto individual de l’equip tècnic i artístic, indicant a més els noms, cognoms i dades de contacte del director i els participants. La quantia dels premis està fixada en 500 euros per al curt guanyador i un diploma commemoratiu en cas del segon finalista, el millor actor, la millor actriu i el millor director.

Els dies 21 i 22 de maig Almussord durà a terme una preselecció de candidatures i posteriorment (el 23 i 24 de maig) se les entregarà al jurat, integrat pel director adjunt de Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), José Luis Moreno, l’edil de Cultura, Teresa Iborra, el tècnic i gestor cultural d’Almussafes, José María Bullón, i dos membres d’Almussord.

Després del visionat dels curts per part dels jutges, el dilluns 29 de maig se celebrarà una reunió a les 17 hores de la vesprada per a conéixer el veredicte final. Així mateix, el comité realitzarà una selecció definitva dels curts que es projectaran públicament durant el festival del dia 3 de juny, un total de cinc o més treballs depenent de la seua extensió. La gran novetat del concurs, afirma la regidora, és que “mai s’ha celebrat un certamen per a sords i oients en què tots tenen cabuda, i a més el jurat també està constituït per oients i sords”. “Des de l’ajuntament ens sumem a la promoció d’esta proposta i pretenem consolidar este festival com un esdeveniment cultural de referència en el nostre poble”, afirma.

Suport de l’Institut Valencià de Cultura

Recentment es van trobar amb el director adjunt de Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, l’edil responsable, Teresa Iborra, el tècnic i gestor cultural d’Almussafes i el president d’Almussord, Jorge Fernández. El propòsit de la reuión va ser obrir una nova porta de col·laboració amb la Conselleria de Cultura i aconseguir una major difusió d’este important festival.

De fet, la trobada va donar bons resultats, ja que José Luis Moreno va acceptar la invitació com a membre del jurat del festival de curts i va prometre valorar altres possibles ajudes a més de difondre tota la informació necessària en xarxes socials vinculades al cine. D’altra banda, les autoritats van rebre una invitació per a assistir a una acte de gran envergadura en este camp, la creació de la Plataforma de Festivals de Cine de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà el 26 de maig.

El festival organitzat per Almussord també servix de reconeixement i suport a la identitat cultural i lingüística específica d’este col·lectiu. Les llengües de signes i la seua cultura estan arreplegades en la Convenció Internacional Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, del 13 de desembre del 2006 dins de l’àmbit de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).