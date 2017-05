Seguretat en l’Avinguda de La Foia d’Almussafes

L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’instal•lar una barana de protecció en el trams de les voreres que travessen el barranc de La Foia

Almussafes, a 16 de maig de 2017. Si el passat any, l’Ajuntament d’Almussafes va invertir 57.000 euros en la instal•lació d’una barana de seguretat en la Ronda Historiador Lluís Duart Alabarta, amb la finalitat de salvar el desnivell existent, que en alguns trams aconseguia els 2,5 metres, enguany ha optat per dotar de seguretat el sector de l’Avinguda de la Foia que travessa el barranc i que es transita diàriament per una gran quantitat de vianants.

La zona sobre la qual hem actuat està emplaçada en el parc industrial Joan Carles I, als voltants de l’històric Molí del Carme, i és un dels trams de l’avinguda que rep una major quantitat de veïns durant els seus passejos”, explica el regidor d’Obres i Servicis, Andrés López. Anteriorment la zona comptava amb una tanca de fusta que es trobava molt deteriorada per l’ús i que ja no complia amb les preceptives mesures de seguretat”, afig.

La intervenció ha consistit en la col•locació de 18 metres lineals de barana de protecció de ferro galvanitzat i d’1 metre d’altura en les dos voreres exteriors que limiten amb el barranc de La Foia. “Amb la instal•lació d’estos 36 metres lineals, salvem els desnivells d’ambdós costats”, conclou l’edil.