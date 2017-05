Sueca realitza la tradicional solta d’aigües

L’acte ha estat marcat pel recent acord general en el desguàs de l’aigua de l’Albufera

Sueca, 16/05/2017.Este migdia ha tingut lloc en les séquies de Major i de Muzquiz, el tradicional acte de la solta d’aigües amb el qual es marca l’inici de la campanya agrícola en el terme municipal de Sueca. L’acte ha estat presidit per la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián; l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Mª Ángeles Ureña i l’amfitrió, el president de la Comunitat de Regants de Sueca, José Pascual Fortea.

Entre els assistents estava també el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez; el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro; el regidor del Parc Natural de l’Albufera de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo; el suecà i diputat en les Corts Generals, Joan Baldoví; la diputada a les Corts Valencianes, Graciela Ferrer i un llarg llistat de representants i membres d’associacions agràries i de col·lectius ecologistes com ara La Unió de Llauradors i Ramaders, l’Associació Valenciana d’Agricultors, la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana o Xúquer Viu, entre d’altres. En finalitzar els parlaments, s’han sumat també el President de les Corts Valencianes, Enric Morera, i la Diputada Provincial de Turisme i regidora de l’Ajuntament de Sueca, Pilar Moncho, qui no han pogut comparéixer abans per motius d’agenda.

En el seu discurs, el president de la Comunitat de Regants s’ha dirigit a la consellera, a qui ha agraït el seu talant dialogant, per traslladar-li algunes de les reivindicacions del col·lectiu. Entre les principals demandes ha sol·licitat que s’agilitzen el pagament de les subvencions, especialment les ajudes agroambientals, i també els tràmits per poder realitzar les obres del sequió de les Barraques, a les quals ha recordat que es va comprometre el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, l’any anterior.

Fortea ha fet esment també a la vessant ambiental del conreu de l’arròs, tot apuntant que el conreu d’este cereal és l’origen de la major part de l’aportació d’aigua de qualitat al parc.

El president del col·lectiu de regants ha assenyalat que este va començar sent un any complicat per la previsió d’importants restriccions per a esta campanya, però ha explicat que les pluges de l’hivern han suposat una millora important en la part baixa del riu que asseguraran reserves per al desenvolupament normal de la campanya, tot i que ha lamentat que les pluges no s’hagen produït també en la capçalera del riu, un fet que, segons ha remarcat, haguera assegurat molts anys de normalitat en el reg.

“Volem una política que es nodrisca del consens, del diàleg i de la recerca de solucions per als problemes quotidians. Volem deixar darrere una política d’aigua que enfrontava territoris, sectors i persones. Sabem que no és fàcil, però tampoc és una utopia” ha apuntat la titular d’Agricultura i Medi Ambient a la Generalitat Valenciana, tot destacant que el passat dilluns la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera va donar suport a la proposta de la Conselleria pel que fa a les mesures de regulació del desguàs del llac per tal d’organitzar la gestió de comportes i determinar els nivells hídrics necessaris per garantir el bon estat ecològic del llac i el manteniment del conreu de l’arròs. Un acord que ha estat possible “gràcies a la participació i bona disposició de totes i totes” ha afegit en referència a tots els agents relacionats amb el Parc Natural. Fortea també ha destacat este fet en la seua intervenció i, en el mateix sentit, ha aplaudit el consens general al qual s’ha arribat gràcies a “l’actitud flexible i positiva de totes les parts”, una actitud de diàleg que, segons ha apuntat, troba a faltar per part de la direcció del Parc Natural.

Cebrián ha continuat la seua intervenció incidint en els reptes futurs que es plantegen perquè el sector agrari continue sent un actiu fonamental de l’economia i el territori valencià, tot assenyalant que s’identifiquen de tres tipus diferents. En este punt, la consellera ha fet esment als reptes polítics que se’n derivaran de la nova política agrícola comuna que, ha apuntat, haurà de ser molt més sensible pe l’agricultura mediterrània i haurà de contribuir a superar les dificultats estructurals del sector; també als reptes econòmics derivats de l’apertura dels mercats europeus i de la major competència internacional front els quals ha apostat per reforçar la qualitat, la diversitat i l’adaptació a la demanda dels nostres productes i per últim als reptes climàtics, amb la menor disponibilitat d’aigua, demandes creixents, augment de temperatures i més risc d’inundacions i de sequeres.

La consellera ha manifestat la voluntat del govern valencià de treballar per una nova relació entre la política i l’aigua. “Les seues claus han de ser una millor gestió, major eficiència, més estalvi i la compatibilitat entre l’activitat agrària i la conservació del recurs que permeta la seua disponibilitat en condicions adequades de qualitat i quantitat” ha conclòs.

Prèviament als parlaments, la representant del Consell, l’alcaldessa de Sueca i el president de la Comunitat de Regants han procedit a la solta simbòlica de les aigües.