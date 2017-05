Cullera restaura dos anells de legionari romà del segle III

La joia fou trobada en el jaciment de la Ràpita i podrà admirar-se des d’este dissabte en el Museu d’Història i Arqueologia del Castell

CULLERA. 18-05-17. L‘arqueologia està obstinada a demostrar la rellevància de l’actual Cullera durant l’època romana. La regidoria de Patrimoni Històric exposarà a partir d’este dissabte una troballa excepcional: dos anells de legionari romà que datarien d’entre els segles III i IV després de Crist.

Les peces es van trobar fa set anys en el jaciment de la Ràpita encara que no ha sigut fins ara quan després de la seua restauració s’ha donat a conéixer la seua existència.

Els anells podran vore’s a partir del dissabte en el Museu d’Història i Arqueologia del Castell de Cullera amb motiu de la celebració este cap de setmana en la localitat del Dia Internacional dels Museus, cita per a la qual la regidoria ha preparat un programa d’activitats interessant que inclou visites gratuïtes als museus.

Els anells van ser descoberts per l’arqueòleg municipal, Kike Gandía, en una tomba del jaciment. Eren portats per un home d’180 cm d’altura i que calçava caligae, les típiques sandàlies lligades dels romans. Açò indica que es podria tractar no d’un soldat ras sinó d’un càrrec militar d’importància, ja que es tenen evidències que anava a cavall. El fet que portara anells reforça esta hipòtesi.

La peculiaritat de les peces és que estaven entrellaçades pels processos de corrosió. Precisament el mal estat en el qual es trobava no van deixar inicialment apreciar de quina classe d’element es tractava.

Per a recuperar-los s’han aplicat un desgreixador superficial amb etanol i diluent suaus. S’han eliminat les zones amb major presència d’òxid amb un microabrasiu suau així com els productes causants de la corrosió amb quelants mitjançant una solució aquosa. Després, s’ha procedit a la protecció final emprant resina sintètica i cera microcristalina. Finalment, s’ha reconstruït l’anell més complet amb massilla sintètica.

La regidora de Patrimoni Històric, Amparo Jover, ha posat en valor l’aposta per la recuperació del patrimoni artístic que duu a terme el consistori, que ara afig una peça més a la seua valuosa col•lecció històrica. «Cullera és ara com ara un dels majors tresors arqueològics de la Comunitat Valenciana», considera la regidora.

Dia Internacional dels Museus

A més d’admirar els anells, este cap de setmana Cullera obri de forma gratuïta les portes dels seus museus als visitants. El dissabte de 10 a 13 hores es podran visitar els Refugis de la Guerra Civil així com el Museu de l’Arròs i el Castell. La fortalesa a més romandrà oberta a la vesprada de 17 a 20.30 hores i diumenge en el mateix horari de matí i vesprada.

També s’ha programat per al diumenge una ruta teatralitzada sota el títol «A l’ombra de Sant Joan de l’Hospital» en el Castell. Amb ella es podran conéixer els secrets i tots els indrets d’una de les fortaleses més emblemàtiques del Mediterrani de la mà d’un antic Comendador de l’enigmàtica Orde de Sant Joan de l’Hospital.

Els participants recorreran totes les estances i torrasses i descobriran l’estreta relació existent entre la fortalesa i la famosa orde de cavalleria. Hi haurà dos passades, una a les 11.30 i l’altra a les 12.30 hores. La ruta té un aforament limitat per a 50 persones per passada, per la qual cosa és convenient reservar plaça amb antelació telefonant al número 961732643 de 10 a 13 h i de 17.30 a 20.30 h.