Tres exalumnes del CEIP Pontet, guardonats amb el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic

Els estudiants Sheila Rico, Álvaro Castillo i Laura Ruiz van finalitzar el tercer cicle d’educació primària amb una nota mitjana de deu

El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, va rebre als escolars i va entregar els reconeixements

Almussafes, a 19 de maig del 2017. Dimarts passat, 16 de maig, el Palau de les Arts de València va acollir la gala d’entrega de Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’Educació Primària, atorgats per la Conselleria d’Educació per al curs lectiu 2015-2016. Un total de tres exalumnes del CEIP Pontet d’Almussafes, els brillants estudiants Sheila Rico, Álvaro Castillo i Laura Ruiz, que enguany cursen primer d’ESO en l’institut, van concloure la seua formació en primària en l’escola amb una nota mitjana de 10. Junt amb altres 1.074 xiquets procedents de centres educatius públics, concertats i privats de la Comunitat, els tres col•legials van rebre el seu merescut guardó de mans del director de Política Educativa, Jaume Fullana.

Per sisé any consecutiu, el col•legi Pontet d’Almussafes celebra la concessió del reconeixement al rendiment acadèmic d’algun dels seus estudiants. En concret, dimarts passat per la vesprada tres exalumnes de l’escola van assistir, acompanyats per la directora, Estefanía Pastor, a l’acte d’entrega dels Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’Educació Primària, que esta vegada va presidir el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, en el Palau de les Arts.

Els tres afortunats, que van desenrotllar la seua etapa de formació en educació infantil i primària en el CEIP Pontet, van estar abrigats per les seues famílies i amics durant una jornada repleta d’alegria i emoció.

Esta és la setena convocatòria d’uns guardons amb què la Generalitat Valenciana ha reconegut el treball i els resultats dels 1.077 escolars que van finalitzar els seus estudis de primària en centres públics, concertats i privats de la Comunitat el passat any acadèmic 2015-2016 amb una nota mitjana de 10.